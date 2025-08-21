Zweite Hauptrunde im Berliner Landespokal ausgelost

Füchse Berlin - Hohen Neuendorf Türkspor - Makkabi Fortuna Biesdorf - Blau Weiß 90 Köpenicker FC - FC Internationale CONO SUR - SV Nord Wedding Borussia Pankow - Tennis Borussia VfB Berlin 1911 - BFC Dynamo SSC Teutonia - SC Charlottenburg Traber Mariendorf - BFC Preussen NSF - VSG Altglienicke SC Union 06 - Hansa 07 DJK SW Neukölln - SV Empor Berlin BW Mahlsdorf/Waldesruh - Hertha 03 Zehlendorf SC Horus - SF Charlottenburg-Wilmersdorf SG Prenzlauer Berg - SFC Veritas BSV Hürtürkel - TSV Rudow Anadoluspor - Einheit zu Pankow Berliner SC - Stern 1900 FC Liria - SV Tasmania Berliner Amateure - Hilalspor BW Spandau - Eintracht Mahlsdorf SC Staaken - S.D. Croatia Grünauer BC - Polar Pinguin Stern Britz - Frohnauer SC SF Johannisthal - BFC Meteor SC Siemensstadt - Pfeffersport TSV Lichtenberg - Delay Sports BSC Marzahn - Friedenauer TSC TSV Mariendorf - Berliner AK Rixdorfer SV - Berolina Stralau Sparta Lichtenberg - Lichtenberg 47 BSV Dersim - Victoria Friedrichshain

Norden-Nordwest II - Heinersdorf II BFC Preussen II - Fortuna Biesdorf II Köpenicker-Oberspree II - Askania Coepenick II Anadoluspor II - Delay Sports II GW Neukölln II - Viktoria Berlin II Viktoria Mitte II - Sparta Lichtenberg II Berliner SC II - VSG Altglienicke II SV Buchholz II - 1. FC Wilmersdorf II Weißenseer FC II - SC Staaken II Friedenauer TSC II - SV Süden II Fortuna Pankow II - Hansa 07 II Berliner Amateure II - Hertha BSC III Hilalspor II - Köpenicker FC II Hohen Neuendorf II - 1. FC Schöneberg II Berolina Stralau II - BFC Meteor II Eintracht Südring II - Rotation Prenzlauer Berg II Füchse Berlin II - Stern 1900 II Deportivo Latino II - Lichtenberg 47 II Berliner TSC II - SV Empor Berlin II DJK SW Neukölln II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf II 1. FC Lübars II - Stern Marienfelde II FC Treptow II - BSV Dersim II VfB Hermsdorf II - TSV Rudow II BSV 1892 II - Hertha 03 Zehlendorf II FC Karame II - FC Internationale II Einheit zu Pankow II - SSC Teutonia II BSC Marzahn II - SF Johannisthal II S.D. Croatia II - Makkabi II SC Union 06 II - SC Charlottenburg II Stern Kaulsdorf II / Borussia Pankow II - Eintracht Mahlsdorf II BW Friedrichshain II - SC Borsigwalde II Berolina Mitte II - Spandauer Kickers II

untere Herren, 1. Hauptrunde

Rotation Prenzlauer Berg III - Hohen Neuendorf III

Fortuna Biesdorf III - Polar Pinguin III

Berliner Amateure III - Viktoria Berlin V

Spandauer Kickers IV - Delay Sports III

SSC Südwest III - Victoria Friedrichshain III

Sperber Neukölln III - SFC Friedrichshain III

Lichtenberg 47 III - Hertha BSC IV

Weißenseer FC III - Einheit zu Pankow III

BFC Meteor III - SC Staaken III

Hertha 03 Zehlendorf V - SV Empor Berlin III

SC SW Spandau III - Deportivo Latino III

BSV 1892 III - Viktoria Mitte III

Köpenicker FC III - 1. FC Schöneberg III

SC Charlottenburg III - SV Adler III

SC Minerva IV - Viktoria Berlin IV

Sparta Lichtenberg III - Viktoria Berlin III

Eintracht Mahlsdorf IV - Fortuna Pankow III

Eintracht Südring III - Berolina Stralau III

Cimbria Trabzonspor III - BSC Rehberge III

FC Internationale IV - SC Minerva III

TSV Mariendorf III - SFC Friedrichshain IV

Sperber Neukölln IV - Hansa 07 III

Stern 1900 III - FC Treptow III

Wittenauer SC III - TSV Rudow III

VfB Hermsdorf III - Makkabi III

Eintracht Mahlsdorf III - Friedenauer TSC III

7er Herren, 1. Hauptrunde

Stern Britz 7er - 1. FC Marzahn 7er

Sperber Neukölln 7er - BW Spandau 7er

SC Horus 7er - RFC Liberta 7er

Füchse Berlin 7er - 1. FC Schöneberg 7er

SC Union-Südost 7er II - SF Kladow 7er

Berlin Lions FC 7er - Füchse Berlin 7er II

BFC Alemannia 7er II - SV Norden-Nordwest 7er

SC Westend 7er - Rixdorfer SV 7er

BSC Comet 7er - Eintracht Südring 7er

Blau Weiß 90 7er - Tur Abdin 7er

CFC Berlin 7er - Berliner Amateure 7er

BW Mahlsdorf/Waldesruh 7er - FC Treptow 7er

Oranje Berlin 7er II - Friedrichshagener SV 7er

Club Italia 7er - SK Rapide 7er

Hilalspor 7er - Rotation Prenzlauer Berg 7er

SG Nordring 7er - GW Neukölln 7er

Hinweis: Alle nicht aufgeführten Teams in den Wettbewerben der unteren sowie 7er Herren haben ein Freilos in Runde eins.