Zweite Hauptrunde im Berliner Landespokal ausgelost

Der Berliner Fußballverband hat die kommende Runde im Berliner Landespokal ausgelost.
1. Herren, 2. Hauptrunde
Füchse Berlin - Hohen Neuendorf
Türkspor - Makkabi
Fortuna Biesdorf - Blau Weiß 90
Köpenicker FC - FC Internationale
CONO SUR - SV Nord Wedding
Borussia Pankow - Tennis Borussia
VfB Berlin 1911 - BFC Dynamo
SSC Teutonia - SC Charlottenburg
Traber Mariendorf - BFC Preussen
NSF - VSG Altglienicke
SC Union 06 - Hansa 07
DJK SW Neukölln - SV Empor Berlin
BW Mahlsdorf/Waldesruh - Hertha 03 Zehlendorf
SC Horus - SF Charlottenburg-Wilmersdorf
SG Prenzlauer Berg - SFC Veritas
BSV Hürtürkel - TSV Rudow
Anadoluspor - Einheit zu Pankow
Berliner SC - Stern 1900
FC Liria - SV Tasmania
Berliner Amateure - Hilalspor
BW Spandau - Eintracht Mahlsdorf
SC Staaken - S.D. Croatia
Grünauer BC - Polar Pinguin
Stern Britz - Frohnauer SC
SF Johannisthal - BFC Meteor
SC Siemensstadt - Pfeffersport
TSV Lichtenberg - Delay Sports
BSC Marzahn - Friedenauer TSC
TSV Mariendorf - Berliner AK
Rixdorfer SV - Berolina Stralau
Sparta Lichtenberg - Lichtenberg 47
BSV Dersim - Victoria Friedrichshain
2. Herren, 2. Hauptrunde
Norden-Nordwest II - Heinersdorf II
BFC Preussen II - Fortuna Biesdorf II
Köpenicker-Oberspree II - Askania Coepenick II
Anadoluspor II - Delay Sports II
GW Neukölln II - Viktoria Berlin II
Viktoria Mitte II - Sparta Lichtenberg II
Berliner SC II - VSG Altglienicke II
SV Buchholz II - 1. FC Wilmersdorf II
Weißenseer FC II - SC Staaken II
Friedenauer TSC II - SV Süden II
Fortuna Pankow II - Hansa 07 II
Berliner Amateure II - Hertha BSC III
Hilalspor II - Köpenicker FC II
Hohen Neuendorf II - 1. FC Schöneberg II
Berolina Stralau II - BFC Meteor II
Eintracht Südring II - Rotation Prenzlauer Berg II
Füchse Berlin II - Stern 1900 II
Deportivo Latino II - Lichtenberg 47 II
Berliner TSC II - SV Empor Berlin II
DJK SW Neukölln II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf II
1. FC Lübars II - Stern Marienfelde II
FC Treptow II - BSV Dersim II
VfB Hermsdorf II - TSV Rudow II
BSV 1892 II - Hertha 03 Zehlendorf II
FC Karame II - FC Internationale II
Einheit zu Pankow II - SSC Teutonia II
BSC Marzahn II - SF Johannisthal II
S.D. Croatia II - Makkabi II
SC Union 06 II - SC Charlottenburg II
Stern Kaulsdorf II / Borussia Pankow II - Eintracht Mahlsdorf II
BW Friedrichshain II - SC Borsigwalde II
Berolina Mitte II - Spandauer Kickers II
untere Herren, 1. Hauptrunde
Rotation Prenzlauer Berg III - Hohen Neuendorf III
Fortuna Biesdorf III - Polar Pinguin III
Berliner Amateure III - Viktoria Berlin V
Spandauer Kickers IV - Delay Sports III
SSC Südwest III - Victoria Friedrichshain III
Sperber Neukölln III - SFC Friedrichshain III
Lichtenberg 47 III - Hertha BSC IV
Weißenseer FC III - Einheit zu Pankow III
BFC Meteor III - SC Staaken III
Hertha 03 Zehlendorf V - SV Empor Berlin III
SC SW Spandau III - Deportivo Latino III
BSV 1892 III - Viktoria Mitte III
Köpenicker FC III - 1. FC Schöneberg III
SC Charlottenburg III - SV Adler III
SC Minerva IV - Viktoria Berlin IV
Sparta Lichtenberg III - Viktoria Berlin III
Eintracht Mahlsdorf IV - Fortuna Pankow III
Eintracht Südring III - Berolina Stralau III
Cimbria Trabzonspor III - BSC Rehberge III
FC Internationale IV - SC Minerva III
TSV Mariendorf III - SFC Friedrichshain IV
Sperber Neukölln IV - Hansa 07 III
Stern 1900 III - FC Treptow III
Wittenauer SC III - TSV Rudow III
VfB Hermsdorf III - Makkabi III
Eintracht Mahlsdorf III - Friedenauer TSC III
7er Herren, 1. Hauptrunde
Stern Britz 7er - 1. FC Marzahn 7er
Sperber Neukölln 7er - BW Spandau 7er
SC Horus 7er - RFC Liberta 7er
Füchse Berlin 7er - 1. FC Schöneberg 7er
SC Union-Südost 7er II - SF Kladow 7er
Berlin Lions FC 7er - Füchse Berlin 7er II
BFC Alemannia 7er II - SV Norden-Nordwest 7er
SC Westend 7er - Rixdorfer SV 7er
BSC Comet 7er - Eintracht Südring 7er
Blau Weiß 90 7er - Tur Abdin 7er
CFC Berlin 7er - Berliner Amateure 7er
BW Mahlsdorf/Waldesruh 7er - FC Treptow 7er
Oranje Berlin 7er II - Friedrichshagener SV 7er
Club Italia 7er - SK Rapide 7er
Hilalspor 7er - Rotation Prenzlauer Berg 7er
SG Nordring 7er - GW Neukölln 7er
Hinweis: Alle nicht aufgeführten Teams in den Wettbewerben der unteren sowie 7er Herren haben ein Freilos in Runde eins.