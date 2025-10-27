Zweite Halbzeit machte den Unterschied!

Im Derby gegen die zweite Mannschaft des SV Waldhausen tat man sich in der ersten Halbzeit sehr schwer, wirklich dominant aufzutreten. Zwar hatte man immer wieder einzelne Gelegenheiten, aber auch Niko Peiker im Unterkochener Tor musste zweimal seine Mannschaft vor einem möglichen Rückstand bewahren. Sein Waldhäuser Pendant half dankenswerterweise beim 1:0 von Samuel Spichal mit, als er ihm den Ball direkt in den Fuß spielte und Spichal mit einem gefühlvollen Heber das Tor erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste noch einmal eine Chance, als Marc Blaha aus rund 18 Metern zentral zum Schuss kam und Nico Peiker keinerlei Abwehrchance bot. Nach dem Seitenwechsel legte unsere Mannschaft wieder zu und das 2:1 von Sokol Lutfiu in der 52.Minute brachte die erneute Führung. Ab der 64.Minute musste der SVW nach der zweiten gelben Karte gegen Marc Blaha in Unterzahl weiterspielen, was man dem Spiel aber zuerst nicht anmerkte. Insgesamt wurde es immer zerfahrener und der Schiedsrichter wurde verbal immer öfter Ziel der Gäste. Sachlich nachvollziehen konnte man das allerdings nicht wirklich. Erst mit dem 3:1 von Lukas Baka, der sich über die linke Seite durchsetzte und dann den Ball flach im langen Eck versenkte, war das Spiel gelaufen. Till Siekmann erhöhte nach einem Konter in der 86.Minute noch auf 4:1 und brachte damit den Derbysieg unter Dach und Fach.