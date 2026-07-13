Zweite Halbzeit macht den Unterschied

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen bleibt in der Sommervorbereitung weiter auf Erfolgskurs. Beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor 345 Zuschauern mit 4:1 (1:1) durch. Vor allem nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Emsländer spielbestimmend und effektiv.

Der SV Meppen erwischte einen gelungenen Start in die Partie. Bereits nach sechs Minuten brachte Thorben Deters die Gäste in Führung, nachdem Oliver Issa Schmitt den Treffer vorbereitet hatte.

Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Nach einem schnellen Gegenangriff erzielte Tom Kanowski in der 17. Minute den Ausgleich für Jeddeloh. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, sodass es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause ging.