„Zweite Halbzeit klar die bessere Mannschaft“: Gitter verliert

– Foto: Phillip Schulze

Der SC Gitter ist mit einer bitteren Niederlage in die Saison der Bezirksliga Braunschweig 3 gestartet. Gegen den SV Union Salzgitter unterlag die Mannschaft von Dustin Günther mit 1:2. Nach einer schwachen ersten Hälfte und zwei Gegentoren steigerte sich Gitter nach der Pause deutlich, ließ jedoch mehrere große Chancen zum Ausgleich ungenutzt.

Die erste Halbzeit verlief aus Sicht der Gastgeber nahezu komplett in die falsche Richtung. Der SV Union Salzgitter übernahm die Kontrolle und ging in der 24. Minute durch Steffen Notzon mit 1:0 in Führung. Für Dustin Günther war die Anfangsphase eindeutig: „Sehr schlechte erste Halbzeit, da war Union ganz klar die bessere Mannschaft.“

Besonders nach dem ersten Gegentreffer verlor Gitter den Zugriff auf die Partie. „Wir waren nach dem 0:1 völlig von der Rolle.“ Union Salzgitter nutzte diese Phase und legte in der 35. Minute nach. Florian Koziol erhöhte auf 2:0 und verschärfte die Lage für die Gastgeber.

Doch unmittelbar vor der Pause gelang dem SC Gitter der wichtige Anschlusstreffer. Sion Jordy Tuttaß verkürzte in der 45. Minute auf 1:2. Für Dustin Günther war dieser Treffer angesichts des bisherigen Spielverlaufs von großer Bedeutung: „Haben dann kurz vor der Pause noch das 1:2 gemacht, was sehr wichtig war.“

Mit dem Anschlusstreffer veränderte sich das Bild nach dem Seitenwechsel. Gitter kam deutlich verbessert aus der Kabine und übernahm nun selbst die Initiative. „Zweite Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft“, sagte Dustin Günther.

Die Gastgeber erspielten sich mehrere Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte trotz des Drucks nicht fallen. Immer wieder blieb Gitter vor dem Tor erfolglos. „Wir hätten mindestens noch den Ausgleich machen müssen, aber haben vier, fünf richtig gute Chancen liegen lassen.“

So blieb es beim knappen 1:2. Während Union Salzgitter die Führung über die Zeit brachte, musste Gitter trotz einer starken zweiten Halbzeit mit leeren Händen vom Platz.