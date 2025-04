Zweite Halbzeit gegen Köln offenbart Hachings Liga-Untauglichkeit

Unterhaching – Es wäre der erste Hachinger Auswärtssieg seit rund elf Monaten für die SpVgg Unterhaching gewesen. Doch daraus wurde für die SpVgg nichts, das abgeschlagene Schlusslicht der 3. Liga verlor bei Viktoria Köln trotz einer frühen Führung noch mit 1:3 (1:1). Insbesondere eine schwache zweite Hälfte offenbarte die aktuelle Hachinger Ligauntauglichkeit gnadenlos. Mit nur drei Gegentoren war die viel zu fehleranfällige Defensive der SpVgg noch gut bedient. Der Klassenerhalt scheint bereits acht Spiele vor Saisonende unvermeidbar zu sein und die erfolglosen Wochen mit nur einem Sieg aus den vergangenen elf Ligaspielen haben deutliche Spuren bei den Spielern hinterlassen. „Man sieht schon, dass die Mannschaft will. Aber man merkt auch, dass die Saison mental zehrt“, so SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Dabei hatte das Spiel vor 6240 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg wie zuletzt so oft aus Hachinger Sicht gar nicht mal schlecht angefangen. Leander Popp traf nach einem langen Ball nur 66 Sekunden freistehend vor Viktoria-Torwart Dudu zum frühen 1:0 für die Gäste (2.), die ohne ihren angeschlagenen Kapitän Markus Schwabl spielten. Nach einem auf der Gegenseite von SpVgg-Schlussmann Kai Eisele gehaltenen Kölner Abschluss von Stürmer Lex Tyger Lobinger (5.) hätte Hachings Popp aus aussichtsreicher Position den zweiten Treffer machen müssen. Doch der Leihspieler von der SpVgg Greuther Fürth schoss nach einer Vorarbeit des überraschend in der Startelf stehenden Angreifers Luc Ihorst freistehend aus dem Rückraum vorbei (11.). In Folge hatten die Hachinger Glück, dass Lobinger zunächst einmal knapp vorbeizielte (22.). Sechs Minuten später ließ es sich der torgefährliche Stürmer der Rheinländer jedoch nicht nehmen und setzte sich nach einem fatalen Rückpass von Hachings Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis im Eins-gegen-eins-Duell gegen Eisele durch und erzielte das 1:1 (28.). Hätte Eisele in Folge nicht gegen Donny Bogicevic (29., 41., 45.+1) weitere drei Mal stark pariert, wären die Gäste bereits mit einem Rückstand in die Pause gegangen.

Der Rückstand für die nun bis zum Spielende haushoch überlegenen Gastgeber fiel dann in der zweiten Hälfte, und das ausgerechnet durch ein unglückliches Kopfball-Eigentor von Hachings Routinier Johannes Geis zum 2:1 (51.). Nach dem 3:1 des Kölner Said El Mala nach vorausgegangenem Schnitzer von Max Lamby am linken Hachinger Flügel (60.) kam es beim Einbahnstraßenfußball auf das Gäste-Tor in der Schlussphase zum Scheibenschießen. Lobinger verpasste das leere Tor (84.) und verpasste wenig später eine halbhohe Flanke knapp (86.). In der Schlussminute hatte die SpVgg Glück, dass Viktoria Angreifer Serhat Semih Güler in kurioser Manier mit einem Fehlschuss aus fünf Metern Torentfernung das 4:1 fahrlässig ausließ (90.). Unrühmlicher Höhepunkt war, dass eine Vielzahl an Haching-Fans wie in der Vorwoche bei der Heimpleite gegen Aachen das Stadion bereits kurz vor dem Schlusspfiff geschlossen verließen. Die ohnehin schon enttäuschten Spieler beendeten das Spiel abermals vor einem nahezu leeren Fanblock.