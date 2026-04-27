Zweite Halbzeit entscheidet die Partie von Kristoffer Koch · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen hat sich nach einem intensiven und lange Zeit offenen Spiel mit 2:0 gegen den FSV Dörnberg II durchgesetzt. Während die erste Halbzeit ein wildes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten war, verdiente sich die TSV den Sieg durch eine klare Steigerung nach dem Seitenwechsel.

Bereits früh wurde es brenzlig: In der 7. Minute lief Florian Windus allein auf Sören Enders zu, doch der TSV-Keeper lenkte den Ball mit einer starken Parade noch an das Lattenkreuz. Auch in der Folge blieb Windus brandgefährlich, scheiterte jedoch mehrfach entweder an Enders oder an der eigenen Präzision.

Auf der anderen Seite hatte auch Immenhausen beste Möglichkeiten: Toni Mitrovic scheiterte am Torwart, Nils Hellwig wurde nach Vorarbeit von Leon Beilstein aus kurzer Distanz gestoppt und eine Doppelchance von Mitrovic und Stefan Bachmann wurde im letzten Moment geblockt. In der 36. Minute lag der Ball dann im Netz, doch der Treffer von Bastian Jenzowski wurde aufgrund einer fragwürdigen Abseitsentscheidung aberkannt. So ging es torlos in die Pause. Ein 3:3 wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus möglich gewesen. Nach dem Seitenwechsel übernahm die TSV zunehmend die Kontrolle. Defensiv ließ man deutlich weniger zu und erspielte sich gleichzeitig mehr Druck nach vorne. In der 70. Minute fiel dann die verdiente Führung: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Leon Heckel auf die rechte Seite zu Hellwig, der sich außen durchsetzte und den Ball scharf in die Mitte brachte. Dort lenkte Verteidiger Jaro Plüger die Hereingabe ins eigene Tor – 1:0.