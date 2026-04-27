Zweite Halbzeit entscheidet die Partie

Die TSV Immenhausen hat sich nach einem intensiven und lange Zeit offenen Spiel mit 2:0 gegen den FSV Dörnberg II durchgesetzt. Während die erste Halbzeit ein wildes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten war, verdiente sich die TSV den Sieg durch eine klare Steigerung nach dem Seitenwechsel.
Bereits früh wurde es brenzlig: In der 7. Minute lief Florian Windus allein auf Sören Enders zu, doch der TSV-Keeper lenkte den Ball mit einer starken Parade noch an das Lattenkreuz. Auch in der Folge blieb Windus brandgefährlich, scheiterte jedoch mehrfach entweder an Enders oder an der eigenen Präzision.
Auf der anderen Seite hatte auch Immenhausen beste Möglichkeiten: Toni Mitrovic scheiterte am Torwart, Nils Hellwig wurde nach Vorarbeit von Leon Beilstein aus kurzer Distanz gestoppt und eine Doppelchance von Mitrovic und Stefan Bachmann wurde im letzten Moment geblockt. In der 36. Minute lag der Ball dann im Netz, doch der Treffer von Bastian Jenzowski wurde aufgrund einer fragwürdigen Abseitsentscheidung aberkannt. So ging es torlos in die Pause. Ein 3:3 wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus möglich gewesen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm die TSV zunehmend die Kontrolle. Defensiv ließ man deutlich weniger zu und erspielte sich gleichzeitig mehr Druck nach vorne. In der 70. Minute fiel dann die verdiente Führung: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Leon Heckel auf die rechte Seite zu Hellwig, der sich außen durchsetzte und den Ball scharf in die Mitte brachte. Dort lenkte Verteidiger Jaro Plüger die Hereingabe ins eigene Tor – 1:0.
Nur wenige Minuten später bot sich die große Chance zur Vorentscheidung: Nach einem Foul an Mitrovic im Strafraum trat Hellwig zum Elfmeter an, setzte den Ball jedoch links am Tor vorbei (76.).
Immenhausen blieb am Drücker, ließ aber zunächst weitere gute Möglichkeiten liegen. Mehrfach wurden Abschlüsse in letzter Sekunde geblockt oder verfehlten knapp das Ziel. Stefan Bachmann gewann in der eigenen Hälfte den Ball, spielte schnell auf Steven Schöps, der direkt auf Toni Mitrovic weiterleitete. Mitrovic steckte erneut auf Bachmann durch, der noch einen Verteidiger aussteigen ließ und anschließend souverän zum 2:0 einschob (90.+2).
Unterm Strich ein verdienter Heimsieg für die TSV, die sich nach einer wilden ersten Halbzeit im zweiten Durchgang deutlich stabiler präsentierte und die Partie letztlich verdient für sich entschied.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Sören Enders, Arne Habisch, Kevin Wilhelm (71. Toni Mitrovic), Leon Heckel, Max Busch, Bastian Jenzowski (80. Maurice Mündelein), Thomas Stern, Leon Beilstein, Nils Hellwig, Stefan Bachmann, Toni Mitrovic (46. Steven Schöps)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Eigentor (70‘ – Vorlage Nils Hellwig)
2:0 Stefan Bachmann (90‘+2 – Vorlage Toni Mitrovic)
Besondere Vorkommnisse: Nils Hellwig (TSV Immenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Rene Lotzgeselle (76‘).