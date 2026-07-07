Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung: Hannover feiert dritten Sieg

Auch im dritten Test der Sommervorbereitung bleibt Hannover 96 ungeschlagen. Gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 3:1 (0:0) durch. Während vor der Pause das Aluminium gleich zweimal einen Treffer verhinderte, sorgten Hayate Matsuda, Alexander Vogel und Tom Hobrecht nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.
Wie bereits in den ersten beiden Testspielen schickte Christian Titz in beiden Halbzeiten unterschiedliche Mannschaften aufs Feld. Verzichten musste der 96-Coach auf Lars Gindorf, der sich beim 7:0-Erfolg gegen Ramlingen/Ehlershausen muskuläre Beschwerden am linken Oberschenkel zugezogen hatte.
Die erste große Möglichkeit gehörte Mwisho Mhango. Nach einem starken Ballgewinn kam der malawische Nationalspieler früh zum Abschluss, traf aus schwieriger Position jedoch nur den Außenpfosten (3.). Auch Benjamin Källman ließ eine gute Gelegenheit ungenutzt, ehe Kolja Oudenne kurz vor der Pause ebenfalls am Aluminium scheiterte (42.). Trotz deutlicher Feldvorteile blieb es damit beim 0:0 zur Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Hannover schließlich für den hohen Aufwand. Ein missglückter Klärungsversuch der Lübecker landete vor den Füßen von Hayate Matsuda, der die Situation eiskalt ausnutzte und den Ball leicht abgefälscht zur Führung einschob (55.).
Auch der zweite Treffer entstand nach einem Ballgewinn. Noah Engelbreth eroberte im Mittelfeld das Spielgerät und bediente Alexander Vogel, der aus rund 18 Metern flach und präzise zum 2:0 abschloss (68.).
Für die Vorentscheidung sorgte wenig später Tom Hobrecht. Nach einem perfekt getimten Steckpass von Waniss Taibi blieb der Angreifer vor dem Tor ruhig und erhöhte auf 3:0 (77.).
Den Gästen gelang durch Julius Kliti zwar noch der Ehrentreffer per sehenswertem Volley nach einem Abpraller (79.), ernsthaft in Gefahr geriet der dritte Testspielsieg der Roten jedoch nicht mehr.
Cheftrainer Christian Titz ordnete den Auftritt seiner Mannschaft anschließend auf der Vereinshomepage realistisch ein.
„Wir hatten jetzt eine schnelle Abfolge von einigen Testspielen und vielen Trainingseinheiten hintereinander“, sagte der 96-Coach. „In der ersten Halbzeit haben wir uns da bis auf zwei Aluminiumtreffer noch nicht viele Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit ist es dann recht schnell klar und schwer zu verteidigen gewesen für den Gegner.“
Bereits am Wochenende wartet der nächste Härtetest. Dann trifft Hannover 96 unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Gespielt wird über zweimal 60 Minuten, die Partie soll im 96TV-Livestream übertragen werden.