Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung: Hannover feiert dritten Sieg Nach einer torlosen ersten Hälfte dreht Hannover 96 gegen den 1. FC Phönix Lübeck auf von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Auch im dritten Test der Sommervorbereitung bleibt Hannover 96 ungeschlagen. Gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 3:1 (0:0) durch. Während vor der Pause das Aluminium gleich zweimal einen Treffer verhinderte, sorgten Hayate Matsuda, Alexander Vogel und Tom Hobrecht nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Wie bereits in den ersten beiden Testspielen schickte Christian Titz in beiden Halbzeiten unterschiedliche Mannschaften aufs Feld. Verzichten musste der 96-Coach auf Lars Gindorf, der sich beim 7:0-Erfolg gegen Ramlingen/Ehlershausen muskuläre Beschwerden am linken Oberschenkel zugezogen hatte. Die erste große Möglichkeit gehörte Mwisho Mhango. Nach einem starken Ballgewinn kam der malawische Nationalspieler früh zum Abschluss, traf aus schwieriger Position jedoch nur den Außenpfosten (3.). Auch Benjamin Källman ließ eine gute Gelegenheit ungenutzt, ehe Kolja Oudenne kurz vor der Pause ebenfalls am Aluminium scheiterte (42.). Trotz deutlicher Feldvorteile blieb es damit beim 0:0 zur Halbzeit.

Matsuda eröffnet den Torreigen Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Hannover schließlich für den hohen Aufwand. Ein missglückter Klärungsversuch der Lübecker landete vor den Füßen von Hayate Matsuda, der die Situation eiskalt ausnutzte und den Ball leicht abgefälscht zur Führung einschob (55.). Auch der zweite Treffer entstand nach einem Ballgewinn. Noah Engelbreth eroberte im Mittelfeld das Spielgerät und bediente Alexander Vogel, der aus rund 18 Metern flach und präzise zum 2:0 abschloss (68.).