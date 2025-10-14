 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht
– Foto: Marcel Bube

Zweite Hälfte zum Vergessen

Nach nun drei Siegen am Stück hat der SV Empor Walschleben offensichtlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 2
Walschleben
Großrudest.
Steffen Ehrich
Steffen Ehrich

Empor Walschleben hat am Wochenende den dritten Sieg in Serie eingefahren. Beim 2:1-Auswärtserfolg in Großrudestedt legte die Ehrich-Elf mit einer überzeugenden ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Der Cheftrainer der Gäste sah die 90 Minuten wie folgt...

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
1
2
Abpfiff

Von Beginn an zeigte sich Walschleben spielfreudig und offensiv ausgerichtet, ließ dabei aber auch in der Defensive kaum etwas zu. Nach einem verschossenen Foulelfmeter – bereits der dritte der Saison – erspielten sich die Gäste eine Reihe guter Möglichkeiten. Bärwolf sorgte per Freistoßabnahme für die verdiente Führung, ehe Güntsch nach feiner Ablage von Schröder auf 2:0 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel verlor Empor jedoch völlig den Faden. Trotz Überzahl nach einem Platzverweis bei den Gastgebern konnte die Mannschaft ihre Linie nicht halten und ließ Großrudestedt zunehmend ins Spiel kommen. Der Anschluss war die logische Folge. Auch mehrere klare Chancen in der Schlussphase – unter anderem durch Köllner (Latte), Hausmann, Schaar, Körber und Gerke – blieben ungenutzt.

So blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg, der mit Blick auf den Spielverlauf allerdings deutlicher hätte ausfallen müssen. Trainer Steffen Ehrich zeigte sich mit der ersten Halbzeit zufrieden, fand für den zweiten Durchgang jedoch klare Worte: „Das war eine Halbzeit zum Vergessen.“

Aufrufe: 014.10.2025, 12:30 Uhr
Fabian GöbAutor