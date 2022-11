Zweite Hälfte im Sachsenpokal: Wieder David gegen Goliath

Weiter geht es im Sachsenpokal. Nach der ersten Hälfte am Buß- und Bettag stehen heute die restlichen vier Begegnungen auf dem Plan. Spannend wird es überall, denn ausnahmslos empfangen die Platzherren jeweils höherklassige Gegner. Dass die Davids gegen die Goliaths immer eine Chance haben, hat am Mittwoch der SV Lipsia mit seinem Sieg über Bischofswerda bewiesen.

Die waren die Geschehenisse vom Mittwoch

Da ist es wieder: das eine Spiel, in dem der David den Goliath besiegt und das, zumindest manchmal, die Begegnungen Klein gegen Groß im Sachsenpokal so einzigartig macht. Lipsia Eutritzsch, Tabnellenvierter der Landesklasse Nord, setzt sich im Achtelfinale gegen den Oberligisten aus Bischofswerda durch. Die Leipziger lagen zur Halbzeit noch 0:2 hinten, drehten die Partie und sorgten schließlich im Elfmeterschießen für die Entscheidung.

In den weiteren Partien dieser ersten Hälfte des Landespokals setzten sich die Favoriten erwartungsgemäß durch. Hier unser Überblick.