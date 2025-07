Zweite gewinnt mit sieben Toren auf einen Streich

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich in Abwesenheit ihres urlaubenden Trainers Sammer Mozain am Mittwoch in einem Testspiel beim Landesligisten TuS Eschringen mit 7:1 (2:0) durchgesetzt.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat ihre Testspiel-Serie am Mittwochabend mit einem 7:1 (2:0)-Erfolg beim Süd-Landesligisten TuS Eschringen fortgesetzt. Vor der Pause trafen Tim Kloster und Lucas Dier auf dem Kunstrasen an der Eschringer Andreas-Kremp-Str. ins Schwarzem nach der Pause traf Eschringen zunächst ins eigene Netz, ehe sie zu ihrem einzigen Torerfolg kamen. Zinedin Osmanagic, Davide Ghiani (2) und Ram Jashari legten noch vier Treffer zum deutlichen Sieg nach. Am Sonntag um 14 Uhr spielt das FCS-Team auf dem Rasenplatz im Ottweiler Stadtteil Steinbach (Zum Sportplatz) gegen den Nord-Ost-Verbandsligisten FSG Ottweiler/Steinbach. Dort wird Trainer Sammer Mozain, der in Eschringen von Steven Zellner vertreten wurde, wieder an der Seitenlinie stehen. ,