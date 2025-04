Zweite gewinnt in Überzahl deutlich

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken gibt in der Verbandsliga Süd-West weiter den Ton an und lässt keinen Meter Boden liegen. Bei den Sportfreunden Rehlingen-Fremersdorf gab es am Sonntaqg einen 4:0 (2:0)-Sieg, allerdings waren die Gastgeber 70 Minuten in Unterzahl.

Das Gastspiel bei den Sportfreunden Rehlingen-Fremersdorf gestaltete sich für die Zweite des 1. FC Saarbrücken nach dem frühen Platzverweis für die Gastgeber positiv. FCS-Trainer Sammer Mozain schilderte den Platzverweis so: "Sie bekommen einen Elfmeter, den Ricco Cymer aber hält. Im Nachgang kam es zu einer Beleidigung, die der Linienrichter hörte und der Schiedsrichterin anzeigte, die den Rehlinger Spieler daraufhin vom Platz stellte". Andreas Enzweiler musste frrühzeitig den Platz verlassen. "Das spielte uns in die Karten, sieben Minuten später sind wir in Führung gegangen", setzte Mozain seine Schilderung fort. Gianluca Lo Scrudato brachte die Saarbrücker in Führung (27.), Zinedin Osmanagic baute den Vorsprung in der 30. Minute zum Pausenstand aus. "Wir haben auch im zweiten Durchgang dominant gespielt, bauten die Führung aus. Vielleicht war es dann zu hoch, weil Rehlingen sich voll reinkniete und gut dagegenhielt, aber irgendwann ging ihnen dann doch die Luft aus und wir konnten noch klar gewinnen", sagte Mozain zum zweiten Durchgang. Tim Kloster (53.) und der eingewechselte Vincenzo Accursio (85.) legten noch zwei Treffer nach, ehe mit Thomas Kiefer ein weiterer Spieler der Platzherren wegen Meckerns vom Feld flog. In der Tabelle hat das FCS-Team weiter zwei Punkte Vorsprung vor dem FV Bischmisheim und zusätzlich nooch ein Spiel mehr auszutragen. Bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Pgönix Kleinblittersdorf auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) weiter.