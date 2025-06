Zweite gewinnt ersten Test

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Samstagabend das erste Testspiel nach dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz der DJK Püttlingen setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain gegen den 1. FC Riegelsberg, gegen den es in der abgelaufenen Verbandsliga-Runde auch das letzte Saisonspiel gab, mit 4:0 (3:0) durch. Davide Ghiani, Joel Mutombo Nyota per Strafstoss und Lukas Feka trafen in den ersten 45 Minuten, Lucas Dier legte im zweiten Durchgang noch einen Treffer nach. "Alle eingesetzten Spielef haben sic.h angesichts der Hitze gut präsentiert, wir konnten viele Dinge aus der ersten Trainingswoche umsetzen. Manches ist noch ausbaufähig, aber gut war, dass wir kein Gegentor kassierten, das war die Vorgabe. Es waren auch noch nicht alle Spieler dabei", sagte Mozain nach dem Spiel. Am Sonntag, 29.06. trifft das FCS-Reserveteam im Völklinger Stadtteil Wehrden um 17 Uhr auf den Nord-Ost-Verbandsligisten SV Schwarzenbach.