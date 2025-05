„Zweite“ gewinnt das Topspiel bei schönstem Fußballwetter mit 4:1

Das viertletzte Spiel der Saison bestritt unsere Mannschaft gegen die SG Stupferich 2 – eine Partie, die erst in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm.

Die erste Halbzeit bot wenige Höhepunkte. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden und es gab nur wenige Torchancen. Unsere Zweite tat sich, obwohl man bemüht war, schwer hundertprozentige Torchancen herauszuspielen. Hinten stand man aber gewohnt stabil und ließ so gut wie keine Chancen der Gäste zu. So brauchte es einen hervorragend getretenen und direkt verwandelten Eckball von Marcel Schwab um in der 20. Minute in Führung zu gehen. Danach passierte nicht mehr viel und es ging mit 1:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte des Spiels zeigte sich ein leicht verändertes Bild. Die Mannschaften traten entschlossener auf und die SG lief etwas früher an. So war unsere Mannschaft gedanklich wohl noch in der Pause als sich ein Stupfericher in der 47. Minute ein Herz nahm und vom eigenen Sechzehner mit einem Solo und einem Traumtor den 1:1 Ausgleichstreffer erzielte. Dies wirkte jedoch leider nicht als Weckruf. Erst nach einer Systemumstellung wurde man griffiger und erspielte sich dadurch dann auch mehrere Chancen. Es benötigte jedoch wieder einen Standard, um in Führung zu gehen. Einen berechtigten Elfmeter verwandelte Dennis Ochs souverän. Danach kam man etwas besser ins Spiel und hatte noch einige Torchancen von denen Kai Altinger zwei nutzen konnte und so das Endergebnis von 4:1 herstellte.

Nächste Woche geht es dann Auswärts gegen den ASC Grünwettersbach 2. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Bericht: Julius Deurer