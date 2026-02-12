Zweite gewinnt auch in Geislautern

Auch der SV Geislautern konnte die Zweite des 1. FC Saarbrücken nicht stoppen. Im Mittwoch-Testspiel Im Völklinger Stadtteil setzte sich das Team von Trainer Samer Mozain mit 4:2 (1:1) durch. Vor der Pause konnte Winter-Neuzugang Alex Styben sein Team in Führung bringen, doch die Gastgeber schafften vor dem Seitenwechsel noch den Ausgleich. Danach setzten sich die Gäste aus Malstatt noch drei Mal durch, Davide Ghiani holte zunächst die Führung zurück (58.), die Gianluca Lo Scrudato sogar noch ausbaute (63.). Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber war dann mit dem Schlusspfiff Tim Kloster noch mit dem Endstand-Treffer erfolgreich. Am Fastnachtssonntag testet das FCS-Team um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str. gegen den Südwest-Verbandsligisten SV Morlautern.