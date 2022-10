Zweite gewinnt 6:2 nach typischem verlauf 1.FC Saarbrücken: In der letzten halben Stunde Überlegenheit umgemünzt

Nach der ersten Saison-Niederlage gegen den SC Friedrichsthal wollte die Zweite des 1. FC Saarbrücken schnell wieder in die Erfolgsspur zurück, die sie schon eine Woche zuvor mit einem Remis beim SV Geislautern verlassen hat. Als Gast des FC St. Arnual gelang ihr das im ersten Durchgang auch halbwegs, Vincenzo Accursio (8.) und Alper Özdogan (33.) brachten das blau-schwarze Team nach vorne.. "Wir haben gut begonnen, doch ihre Waffe sind weite Bälle, mit denen wir Probleme hatten. So kamen sie auch unmittelbar nach dem Anstoß zum Anschlusstreffer", schildert FCS-Trainer Sammer Mozain das 1:2 (33.), das Nicola Kamy erzielte, übrigens sein erster Saisontreffer. "Das gab ihnen neuen Schwung, doch noch vor der Pause konnten wir den alten Abstand wieder herstellen". Ram Jashari war in der 40. Minute mit einem Foulelfmeter erfolgreich, nachdem Patrick Kruczynski gelegt wurde. "Sie haben gut dagegengehalten, solange die Luft reichte und kamen so auch noch zum Anschlusstreffer", beschreibt Mozain das Zustandekommen des 2:3 (65.) durch Kevin Schüler. "Dann haben wir in der letzten halben Stunde aber unsere konditionelle Überlegenheit ausgespielt und sind noch zu drei Treffern gekommen", war Trainer Sammer Mozain froh, dass sein Team sich nach dem Anschlusstreffer auf seine Fähigkeiten besann. Vincenzo Accursio traf erneut zum 2:4 (74.), Ram Jashari baute den Vorsprung aus (82.) und er legte auch noch den Treffer zum 2:6-Endstand nach (88.). In der Tabelle hat das FCS-Team zwei Punkte Vorsprung vor dem FC Phönix Kleinblittersdorf, der Dritte SC Friedrichsthal muss aber bei drei Zählern Rückstand eine Partie nachholen. Die Heimpartie gegen den SV Eintracht Altenwald wurde auf Dienstag, 25. Oktober verlegt.