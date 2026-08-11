Zweite Generalprobe: Münsing im Totopokal in Baierbrunn

Mit einem klaren 4:1-Sieg in Schlehdorf qualifizierten sich die Münsinger um Michael Geiger (Mi.) für das Pokalfinale Mitte, zu dem sie heute in Baierbrunn antreten. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Münsing spielt am Mittwoch um 19.30 Uhr in Baierbrunn um den Einzug ins Pokalfinale. Trainer Simon Gebhart ärgert sich über den Termin eine Woche vor Saisonstart.

Die Form stimmt beim SV Münsing eine Woche vor Saisonbeginn. Das bekam zuletzt die SG Ascholding/Thanning zu spüren, denn einer 0:7-Niederlage im letzten Vorbereitungsspiel gab es gehörig eine auf den Deckel. Selbst der Trainer war ein wenig überrascht vom Torhunger seiner Mannen. „Das hätte ich in dieser Höhe so nicht erwartet“, räumte Simon Gebhart ein. Er sah zwar beim Gegner einige Absenzen, insgesamt aber ein stabiles Kreisklassen-Team. Sah man insoweit im ersten Abschnitt, als die SG mit zwei, drei Chancen inklusive eines Lattentreffers auf sich aufmerksam machte. Letztlich waren es Ausnahmeerscheinungen in einer von den Platzherren dominierten Begegnung, „Nach vorne waren wir sehr konsequent“, bilanzierte Gebhart. Sebastian Schönacher, der zweimal traf, eröffnete den Torreigen. Nur eine Minute später legte Lennart Frank seinen ersten von insgesamt drei Torerfolgen nach. Dazwischen trugen sich Pavlos Karamanos und Jonathan Sebald in die Torschützenliste ein.

Ehe es beim SV Polling am Sonntag (14 Uhr) erstmals um Punkte geht, steht für die Münsinger die nächste Pokalhürde auf dem Terminplan – und zwar an diesem Mittwoch bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn (19.30 Uhr in Baierbrunn). Der Termin schmeckt Gebhart nur bedingt. Denn der Kreisklassen-Aufsteiger stimmte einer Vorverlegung auf Dienstag nicht zu. „Das bringt vieles durcheinander“, sieht der Coach seine Elf in dieser Woche einer Dreifachbelastung mit zwei Trainings plus Pokal ausgesetzt. Aber die Lust auf den Toto-Cup ist groß bei den Münsingern – und ebenso die Vorfreude. Der „bislang stärkste Gegner“ im Wettbewerb taugt allemal für eine weitere Generalprobe. „Penzberg haust du nicht im Vorbeigehen aus dem Pokal“, erinnert der Coach an den 7:6 n.E-Erfolg der Schäftlarner. Hans Zachenbacher stößt wieder zum Team, vielleicht erhalten Lorenz Niggl und Stefan Mannweiler erste Praxisminuten. Finn Meister bleibt der Cup-Torwart, obgleich Korbinian Geisenhofer somit gegen seinen Ex-Klub zuschauen muss. Ein Trost für ihn: Er wurde unlängst zur neuen Nummer eins des SVM befördert.