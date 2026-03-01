Zweite geht am Tannweg baden

Einen Auftritt der Marke „lieber ganz schnell vergessen“ lieferte unsere Reserve im Vorspiel ab. Keiner der TSV-Akteure kam auch nur annähernd an seine Normalform heran, nahezu jeder leistete sich individuelle Fehler und so fuhren die Hausherren einen ungefährdeten Heimsieg ein, der sie in der Tabelle auf Rang 4 kraxeln ließ, während die Balzer-Elf nach dem Sieg von Herrenalb gegen den FVE 3 nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang hat. Den Torreigen eröffnete Grünwettersbachs Spielertrainer Firnkes bereits in Minute 6, Denzer mit einem Doppelpack (13./40.), Mohr (25.) und Luis Kratzer (30.) erhöhten in regelmäßigen Abständen auf den 5:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Scheibenschießen weiter, wobei man von Glück sagen konnte, dass die ASC-Reserve einen Gang zurückschaltete und lediglich drei weitere Treffer (53./59./80.) erzielte, während der TSV sich auch ein-, zweimal nach vorne wagte und zumindest die Eckenstatistik in der Schlussphase noch für sich entscheiden konnte. Trotz schwieriger Personalsituation ist an diesem Auftritt nichts zu beschönigen. Beim Heimspielauftakt 2026 gegen den TSV Oberweier am kommenden Sonntag muss eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt werden, wenn man sich nicht wieder so abschießen lassen möchte.