Zweite erreicht Zwischenrunde als Erster 1.FC Saarbrücken: Ohne Niederlage in Brebach durch die Vorrunde

De Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Samstag ihre Vorrunden-Gruppe im Rahmen des Hallenturniers des FV Bischmisheim gewonnen. Nach dem 4:4 zum Turnierauftakt gegen den Saarland-Ligisten SC Halberg Brebach gab es zwei deutliche Siege. Zunächst wurde Kreisligist DJK St. Ingbert 12:0 bezwungen, ehe es gegen den Liga-Konkurrenten SpVgg. Quierschied II eine 7:0-Sieg gab. In der Zwischenrunden-Gruppe 2 trifft das Malstatter Team am Sonntag zunächst um 14.18 Uhr auf den Saarlandligisten SV Saar 05 Jugend. Im zweiten Zwischenrunden-Spiel ist dann die SG Blickweiler-Breitfurt aus der Landesliga Ost ab 16.42 Uhr der Gegner. Das Turnier wird in Halle des Sportzentrums im Saarbrücker Stadtteil Brebach ausgetragen.