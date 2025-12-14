Zweite erreicht Viertelfinale

Die n Zweite des 1.FC Saarbrücken hat beim Hallenturnier des FC Kandil Saarbrücken zwar ohne einen Sieg in der Zwischeneunde das Viertelfinale erreicht, musste sich da aber dem Verbandsligisten FV Bischmisheim klar mit 0:4 geschlagen geben.

Das Saarlansligateam des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag beim Hallenturnier des FC Kandil Saarbrücken in der Joachim-Deckarm-Halle das Viertelfinale erreicht, scheiterte da abet nit 0:4 am Verbandsligisten FV Bischmisheim. Zuvor gab es in der Zwischenrunde ein 4:4 gegen den Verbandsligisten FC Phönix Kleinblittersdorf, dem trotz des Führungstreffers von Aaron Sänger eine 1:2-Niederlage gegen RPS-Oberligist SV Auersmacher folgte. Dieser eine Punkt reicht aber für die Viertelfinal-Qualifikation. Damit erreichte das Malstatter Team auch bei der zweiten Turnierteilnahme nicht die Punkteränge.