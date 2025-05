Zweite erkämpft im Spitzenspiel trotz 50 minütiger Unterzahl ein Remis

Am Sonntagnachmittag traf der FC Busenbach 2 auswärts auf den SC Schielberg – eine Partie, die von Anfang an intensiv und kampfbetont geführt wurde. Die Gastgeber aus Schielberg erwischten den besseren Start, wirkten wacher und setzten den FCB früh unter Druck. Doch wie aus dem Nichts schlug der FC Busenbach 2 eiskalt zu: Nach einem schnellen Umschaltmoment und der ersten echten Torchance erzielte Kai Altinger in der 13. Minute die überraschende Führung für die Gäste.

Trotz des Rückstandes blieb Schielberg spielbestimmend. Besonders über Standardsituationen kamen die Hausherren immer wieder gefährlich vor das Busenbacher Tor. Die Gäste hatten Mühe, sich aus der Umklammerung zu befreien, und mussten in der Defensive Schwerstarbeit verrichten. Die Situation verschärfte sich in der 39. Minute, als der FCB nach einer Gelb-Roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz stand.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Schielberg den Druck merklich. Der FCB stemmte sich mit aller Kraft dagegen, doch in der 56. Minute war es soweit: Mit einem sehenswerten Freistoß aus zentraler Position gelang dem SC Schielberg der verdiente Ausgleich. Der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein – keine Chance für den stark aufgelegten Busenbacher Schlussmann Joachimsthaler. Was folgte, war ein echter Abnutzungskampf. Der FC Busenbach 2 war nun fast ausschließlich in der Defensive gefordert, rettete sich mit beherztem Einsatz und taktischer Disziplin über die Zeit, gelegentliche Entlastungsangriffe wurden erfolgreich abgewehrt. Besonders in der Schlussphase geriet das Tor der Gäste mehrmals in höchster Gefahr, doch mit großem Einsatz konnte die Defensive – mehrfach in letzter Sekunde – klären.

In dieser heißen Endphase kam noch einmal frischer Wind von außen: Ein besonderer Dank gilt der ersten Mannschaft des FCB, die nach ihrem eigenen Spiel den Weg nach Schielberg auf sich genommen hat, um das Team lautstark zu unterstützen. Ihre Präsenz und Anfeuerung von der Seitenlinie machten sich bemerkbar – ein entscheidender Rückhalt in den letzten, nervenaufreibenden Minuten, der dem Team zusätzlichen Kampfgeist verlieh. Nach einer dramatischen Schlussphase, in der der SC Schielberg alles nach vorne warf, bedeutete der Schlusspfiff vor allem eines: Erleichterung für den FC Busenbach 2. Trotz Unterzahl über 50 Minuten rettete das Team einen Punkt über die Zeit.

Ausblick: Mit dem hart erkämpften Remis bleibt der FC Busenbach 2 weiter im Rennen um die Spitzenposition. Aktuell rangiert das Team mit 54 Punkten knapp hinter dem punktgleichen Spitzenduo SV Langensteinbach 2 und SC Schielberg (jeweils 55 Punkte). In den verbleibenden Saisonspielen zählt nun jeder Zähler. Die Mannschaft muss weiter konzentriert bleiben und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen – gleichzeitig aber auch ihre Hausaufgaben machen. Schon in der kommenden Woche wird es im nächsten Spitzenspiel darum gehen, mit einem Sieg gegen Stupferich 2 erneut Druck auf die Tabellenspitze auszuüben. Anpfiff ist am 11.05.2025, um 12:30 Uhr in Busenbach. Das Rennen um Platz 1 bleibt spannend bis zum Schluss. Wir freuen uns auf eure Unterstützung!