Zweite empfängt Rheinlandliga-Spitzenteam

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken empfängt mit Rot-Weiss Wittlich den zweiten Rheinlandligisten innerhalb von vier Tagen auf dem Kunstrasenplatz am FC-Spoetfeld (Camphauser Str.). Der 1993 gegründete Gegner hat übrigens nichts gemein mit dem seit 1912 existierenden früheren Oberligisten SV Wittlich. "Ich schätze sie stärker ein als die SG Hochwald, sie haben zahlreiche erfahrene Spieler aus höheren Klassen, deshalb sind sie eher mit dem FSV Jägersburg zu vergleichen. Das wird ein richtiger Gradmesser, da wissen wir, was wir in den restlichen Testspielen und im Training noch machen müssen", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Personell gibt es kaum Änderungen, Gibriel Darkaoui wird wohl fehlen, Gianluca Lo Scrudato ist zurück im Training, Mateo Schulze brauch noch etwas Zeit. Zum Überraschungsgast am Mittwoch am Rande des Testspiels gegen die SG Hochwald sagte wa: "Unsere neue Präsidentin Barbara Haupenthal hat sich uns vorgestellt, es ist eine hohe Wertschätzung, dass sie uns bei einem Test besuchte,h das hat einen positiven Eindruck gemacht und wir wissen dad zu würdigen. Das gibt uns ein gutes Gefühl für die Rückrunde und wir werden da dann auch wahrgenommen".