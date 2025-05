„Zweite“ des SV Sonsbeck packt den Aufstieg

2022 musste die Reserve des SV Sonsbeck die Bezirksliga verlassen, ein Jahr später folgte der Abstieg in die Kreisliga B. Am vergangenen Sonntag wurde der Fehler korrigiert. Sonsbeck II bejubelte vorzeitig die Rückkehr in die Kreisliga A. Architekt des Erfolgs ist Trainer Norbert Quinders, der eine Mannschaft geformt hat, die sich in der nächsten Saison nicht verstecken muss. Zumal der Kader zusammenbleibt und punktuelle Verstärkungen getätigt wurden. Und womöglich kann Quinders auf einen ehemaligen Oberliga-Fußballer zurückgreifen.

Es ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die die Sonsbecker B-Liga-Mannschaft in dieser Spielzeit auszeichnet. „Es ist schon ein toller Zusammenhalt in der Truppe. Sicherlich war‘s von Vorteil, dass wir bislang keine größeren Ausfälle hatten. Und beim Training sind immer mindestens 14 Spieler da“, sagt Quinders, der mit seinem Co-Trainer Alexander Gellings und Sportleiter Patrick Mader zum Jahreswechsel mit der Planung des neuen Kaders begonnen hat.

In der nächsten Saison möchte der Coach, dass sich sein Team in der A-Liga etabliert und einen guten Mittelfeldplatz belegt. „Ein langfristiges Ziel ist, dass unsere A-Junioren in der Zweiten an den Seniorenfußball herangeführt werden.“ Übrigens werden Janßen und Sven Lehmkuhl die A-Jugend des SVS ab der Spielzeit 2025/26 trainieren.

Saison bis zum Ende durchziehen

Unterdessen verspricht Quinders der Konkurrenz, die aktuelle Saison nicht ausklingen zu lassen: „Das gehört sich nicht, das ist nicht unsere Mentalität. Wir werden uns bestimmt nicht hängenlassen.“ Drei Partien stehen noch bis zur Sommerpause an. An diesem Freitag, 19 Uhr, wartet der TuS Borth, der mit Alemannia Kamp um den Relegationsrang zur A-Liga kämpft.

Am 1. Juli steigen die Sonsbecker mit einem lockeren Training in die Sommer-Vorbereitung ein. Am 3. Juli geht’s für die Mannschaft dann im Flieger Richtung Mallorca, um am Ballermann nochmals ausgiebig auf den Aufstieg anzustoßen. Ein sicherlich anstrengender Kurztrip, den aber auch Norbert Quinders genießen wird.