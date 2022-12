Zweite der SF Vorst beendet Durststrecke von zwölf Spielen Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2: Auch der VfR Neuss kann den SSV Delrath nicht aufhalten.

RS Horrem - SF Vorst II 1:3 (1:1). Den zweiten Saisonsieg brachten die SF Vorst II unter Dach und Fach und beendeten damit die zwölf Spiele andauernde Siegesdurststrecke (drei Remis). Nachdem Horrem früh in Führung gegangen war (10.), drehten die Vorster in Person von Robin Rick (21., 60.) und Lukas Knezevic (62.) die Partie. Durch den Sieg verkürzt Vorst den Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf sechs Punkte, Horrem liegt trotz der neunten Niederlage weiterhin vier Punkte von der Abstiegszone entfernt.

FC Straberg - TJ Dormagen 6:3 (3:1). Den sechsten Sieg in Serie fuhr Straberg ein und verteidigte damit Tabellenplatz zwei. Steve Lohs (19., 29.), Konrad Schwarz (33.), Paul Mertens (66.), Kai Sengenberger (90. +2) und Maurice Schuck (90. +5) besorgten das halbe Dutzend Tore für den FC, für die TJ Dormagen trafen Nihat Kabayel (22.), Ozan Öktem (77.) und Cagatay Yamac (89.).

SV Rheinwacht Stürzelberg - TuS Reuschenberg 3:1 (1:0). Die Rheinwacht hat die drei Spiele andauernde Pleitenserie mit dem Erfolg über Reuschenberg beendet. Kevin Stadler (32.) besorgte im ersten Abschnitt die knappe Führung und erzielte später noch den Treffer zum Endstand (73.). Can Tantur (47.) erhöhte zuvor noch auf 2:0, ehe Dominik Pfeil (54.) den zwischenzeitlichen Anschluss für den TuS herstellte.

SG Kaarst - VdS Nievenheim II 3:2 (1:2). Die SG Kaarst kam quasi in letzter Sekunde zum 13. Saisonsieg und bleibt Straberg somit weiter dicht auf den Fersen. Die VdS-Reserve ging per Doppelschlag durch Fabio Willeke (14.) und Niklas Siedler (17.) früh in Führung, die Gastgeber schlugen in Person von Semi Laffi (44.), Leonard Weifels (64.) und Fabio Böse (90. +1) zurück.