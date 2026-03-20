Zweite denkt nur an Schwalbach

Schwalbach gewann das Hinspiel in Saarbrücken durch Tore von Mathis (2) und Eisenbarth – Foto: Engels

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich nach dem gelungenen start ins neue Jahr mittlerweile bis auf Rang Drei hochgearbeitet. Bis zu Platz Zwei, der zur Aufstiegsrelegation in die RPS-Liga berechtigt, sind es noch fünf Punkte. Trainer Sammer Mozain weiß zwar auch, dass der Abstand in den letzten Wochen immer kleiner wurde, er legt aber nach wie vor den Fokus auf das nächste Spiel, und das ist am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellensiebten FV 09 Schwalbach. "Wir kennen sie, sie haben das Hinspiel am FC-Sportfeld gewonnen, deshalb wissen wir aus eigener Anschauung, wie gut sie sind. Egal wie Jägersburg am Freitagabend in Hasborn spielt, wir wollen in Schwalbach gewinnen, allerdings ohne den Druck, den zweiten Platz angehen zu wollen. Wir wollten unter die ersten Fünf, und auch dazu brauchen wir noch Punkte. Wir können personell aus dem Vollen schöpfen, die zuletzt angeschlagenen Spieler sind alle im vollen Training. Auch Gianluca Lo Scrudato, der sich eingehend untersuchen ließ, wird wohl zur Verfügung stehen, weil es nach dem MRT eine Entwarnung gab. Wir müssen also wahrscheinlich sogar einige aus dem Kader nehmen. Aber da alle mitziehen, wird das keine Probleme aufwerfen. Alle, die bei uns spielen, wissen, dass es zu solchen Situationen kommen kann und dass sich das am nächsten Spieltag wieder ändert. Wir haben drei Punkte mehr als der Siebte, es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen". 🚶