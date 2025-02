Zweite Bundesliga Nominierung für Noah Pesch. Das sagt Polanski.

Er ist wohl die Entdeckung der Hinrunde in der Regionalliga West. Mit siebzehn erzielten Toren führt er die Torjägerliste mit großem Abstand an. Hinzu kommen noch sieben Vorlagen, was in Summe 24 Scorerpunkte in 22 Spielen macht. Explizit muss erwähnt werden, dass es sogar die erste Station im Herrenbereich für den 19-jährigen Deutsch-Kroaten ist. In der abgelaufenen Saison lief er für die U19 Bundesligamannschaft von Bayer 04 Leverkusen auf, wo er in neunzehn Partien, sieben Tore erzielte. Auch mit der Nationalmannschaft Kroatiens gab es bereits Berührungspunkte. Zuletzt lief er für Kroatiens U19 auf und absolvierte fünf Länderspiele.



Umso überraschender war das Fehlen des Topscorers im Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück, was seine Mannschaft auch ohne ihn siegreich bestreiten konnte, doch lange Zeit mit großen Problemen zu kämpfen hatte. Beim mühsamen 1:0 Arbeitssieg fehlte dann doch letztlich die Durchschlagskraft in der Offensive, was zu einem natürlich durch die Abwesenheit von Noah Pesch begründet war, aber auch die Platzbedingungen im Jahnstadion gaben nicht viel her. So konnte die U23 der Gladbacher ihre Spielweise nicht zur Entfaltung bringen.



Nein, Noah Pesch war nicht krank, verletzt oder gesperrt. Er fehlte dem Trainerteam um Eugen Polanski aus ganz erfreulichen Gründen. Er stand am Samstag im Bundesligakader der Profimannschaft, die fast zeitgleich gegen den FC Augsburg im Einsatz war. Es war die zweite Nominierung für den in Eschweiler geborenen Linksaußen. "Wir als U23 Mannschaft eines Bundesligavereins sind natürlich immer wieder froh, wenn ein Spieler es in den Kader der ersten schafft. Wir sind immer stolz darauf, wenn wir einen Spieler, egal ob durch Leistung oder durch eine Verletzung eines Spielers aus der ersten Mannschaft nach oben schieben können" so Polanski.



Der Gladbacher Trainer nahm das Fehlen seines Schützlings mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf:" Noah hat es definitiv durch seine Leistungen in der U23, auch durch seine Anzahl an Scorerpunkten verdient. Für uns war es eine enorme Schwächung im Spiel, dass muss ich so offen und ehrlich sagen, wenn der beste Torschütze mal nicht da ist, dann ist das natürlich nicht so einfach zu kompensieren. Wir als U23 Mannschaft sind dafür da, um Spieler für den Profikader auszubilden. Auf der einen Seite war ich natürlich traurig, dass er uns im Aufstiegsrennen nicht zur Verfügung stand, auf der anderen Seite freue ich mich ungemein für ihn"

Auch bei seiner zweiten Nominierung reichte es für Noah Pesch bei der 0:3 Heimniederlage gegen den FC Augsburg nicht für Einsatzzeit. Dennoch ist Eugen Polanski weiter optimistisch was da betrifft. "Jetzt muss er nur noch den nächsten Schritt machen. Ich hoffe, dass er bei seinen nächsten Nominierungen für den Profikader nicht nur auf der Bank sitzt, sondern auch seine Einsatzminuten bekommt"