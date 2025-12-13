Zweite auch bei Kandil weiter

Mit zwei Siegen und einer Niederlage ist die Zweite beim Hallenturnier des FC Kandil Saarbrücken auch noch am Finaltag vertreten. Zunächst bezwang das Team von Trainer Sammer Mozain den Bezirksligisten SF Heidstock mit 5:0, ehe es ein 4:0 über die Reserve von Verbandsligist FSG 08 Schiffweiler gab. Im Gruppenfinale stieg dann das Stadtderby gegen den SV Saar 05 Jugend, dieses Spiel ging für die Malstatter mit 2:3 verloren. Da beide Teams aber schon für die Zwischenrunde qualifiziert waren, spielte das Ergebnis aber keine Rolle mehr. Das FCS-Team belegte hinter Saar 05 den zweiten Platz in der Vorrunden-Gruppe D. In der Zwischenrundengruppe 3 trifft das FCS-Team nun am Sonntag zunächst um 13.36 Uhr auf den Verbandsligisten FC Phönix Kleinblittersdorf, ehe dann um 16 Uhr im letzten Gruppenspiel gegen den RPS-Oberligisten und Hallenmasters-Titelverteidiger SV Auersmacher die Entscheidung über das Weiterkommen in die Viertelfinalspiele fällt. Diese und die Finalspiele finden noch am selben Abend ebenfalls in der Joachim-Deckarm-Halle an der Saarbrücker Halbergstr. statt.