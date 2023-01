Zweite auch am Sonntag in Wadern dabei 1.FC Saarbrücken: Landesliga-Team startet am Samstag in Riegelsberg

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken nimmt über das aktuelle Wochenende an zwei Hallenturnieren, die als Qualifikation zum Saarländischen Hallenmasters am 5. Februar in der Saarlandhalle zählen, teil. Am Freitag qualifizierte man sich beim Turnier des FC Wadril für die Zwischenrunde am Sonntag, am heutigen Samstag nimmt das Team von Trainer Sammer Mozain an einem weiteren Turnier in Riegelsberg teil.

Das Wochenende ist für das Landesliga-Team des 1. FC Saarbrücken wieder vollgepackt mit Hallenfußball. Denn das Team von Trainer Sammer Mozain nimmt gleich an zwei Veranstaltungen teil, die zur Qualifikationsserie zum Hallenmasters am 5. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle zählen. Beim Turnier des FC Wadrill, das in der Waderner Herbert-Klein-Halle ausgetragen wird, erreichte man trotz dünner Personaldecke und einer 2:3-Niederlage gegen Masters-Mitfavorit SV Hellas Bildstock die Zwischenrunde am Sonntag. Denn im zweiten Gruppenspiel wurden die Sportfreunde Köllerbach mit dem gleichen Ergebnis geschlagen. "Wir haben angesichts unserer personellen Probleme zwei richtig gute spiele gemacht und haben davon eins gewonnen. Da können wir uns stolz fühlen. Alden Hodzic war erkrankt und konnte nur ganz wenig spielen, Alexander Jochum ist in die Organisation des Duisburg-Spiels am Samstag eingebunden und musste kurzfristig absagen. Deshalb konnten wir kaum wechseln", sagte Pierluigi Vella, der den abwesenden Trainer vertrat. Nun war eine Situation entstanden, die die deutsche Nationalmannschaft von der gerade beendeten WM in Katar kennt. Man musste gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner FC Noswendel Wadern II so hoch wie möglich gewinnen, um nicht von dem Ergebnis des letzten Gruppenspiels zwischen Bildstock und Köllerbach abhängig zu sein. "Wir wussten, dass wir viele Tore schießen mussten, deshalb haben wir während des Spiels noch mal angezogen, so dass es reichte", sagte Vella nach dem 11:1-Sieg. Dadurch war das FCS-Team auf jeden Fall Zweiter und hat nun am Sonntag um 15.21 Uhr sein erstes Zwischenrundenspiel. der Gegner wird am Samstag ermittelt. "In Riegelsberg am Samstag wird die gleiche Mannschaft antreten, vielleicht kann Alden öfters spielen, ob Jochum dann nach dem Duisburg-Spiel dazustösst müssen wird abwarten", sagte Vella zum Turnier in der Riegelsberg-Halle. Die Gegner in der Vorrunden-Gruppe 3 heißen SV Hellas Bildstock, SF Köllerbach und FV Schwalbach. Bildstock spielt in der Verbandsliga, die beiden anderen in der Saarlandliga.