Zweite am zweiten Tag dabei 1.FC Saarbrücken: Besseres Torverhältnis bringt dritten Vorrundenplatz

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich am Samstag aufgrund des besseren Torverhältnisses in ihrer Vorrundengruppe gegenüber dem FC Palatia Limbach II durchgesetzt und den dritten Platz gesichert. Damit startet das Malstatter Team in der Rohrbachhalle in St. Ingbert auch am Sonntag in der Zwischenrunde

Nach zwei Startniederlagen musste die Zweite des 1.FC Saarbrücken am Samstag um die Zwischenrunden-Qualifikation beim 28. REGI-Cup des SV Rohrbach bangen. Zunächst unterlag das Team von Trainer Sammer Mozain dem on der Ost-Landesliga spielenden Tram des Veranstalters SV Rohrbach mit 2:3, ehe es auch gegen den Süd-Landesligisten FC Neuweiler eine 3:4-Pleite gab. Im dritten Spiel konnten sich die Malstatter mit 8:3 gegen die in der Verbandsliga spielende Zweite des Schröder-Saarlandligisten FC Palatia Limbach durchsetzen. Mit dem 15:11übet die Zweite von Saarlandligist SV yVliesmengen-yyBolchen wurde ein gutes Torverhältnis aufgebaut, das letztlich zur Wualifikatipn zur Zwischenrunde reichte. Das erste Zwischenrundenspiel des FCS-Team in der Rohrbachhalle (Hinter den Gärten) ist für Sonntag, 13.54 Uhr vorgesehen.