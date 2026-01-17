Zweite als Gruppenzweiter weiter

Das Schröder-Saarlandligateam des 1. FC Saarbrücken hat am Samstag beim Autohaus Bunk Cup des SSV Pachten in der Vorrunden-Gruppe D den zweiten Platz erreicht und nimmt somit an der Zwischenrunde teil, die am Sonntag ausgetragen wird. Zunächst gab es einen 6:3-Erfolg über die Landesliga West spielende Zweite von Ligakonkurrent FV 09 Schwalbach, wobei man anfangs 0:3 zurücklag. Im zweiten Spiel konnte Kreisligist DJK Dillingen glatt mit 11:1 bezwungen werden. Im dritten Gruppenspiel gab es gegen den in der Landesliga spielenden Veranstalter SSV Pachten eine 2:7-Niederlage, sodass man im letzten Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten DJK Saarwellingen einen Punkt brauchte, um eine Runde weiter zu kommen. Das gelang mit dem Erfolg nach zwischenzeitlicher 3:0 und 4:1-Führung recht problemlos. Das Team von Trainer Sammer Mozain trifft nun in der Zwischenrunden-Gruppe G an diesem Sonntag um 13.35 Uhr auf den bereits für das Hallenmasters qualifizierten Oberligisten FV Diefflen, im zweiten Zwischengruppenspiel ist dann um 14.47 Uhr Süd-Landesligist Eintracht Altenwald der Gegner. Am selben Abend finden dann auch die Finalspiele statt. Austragungsort ist die Sporthalle West in Dillingen (Konrad-Adenauer-Allee).