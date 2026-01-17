Zweite als Gruppenzweiter weiter

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat bei ihrem letzten Hallenturnier in diesem Winter in der Sporthalle West in Dillingen die Zwischenrunde erreicht und nimmt nun am Sonntag am Finaltag teil.
Das Schröder-Saarlandligateam des 1. FC Saarbrücken hat am Samstag beim Autohaus Bunk Cup des SSV Pachten in der Vorrunden-Gruppe D den zweiten Platz erreicht und nimmt somit an der Zwischenrunde teil, die am Sonntag ausgetragen wird. Zunächst gab es einen 6:3-Erfolg über die Landesliga West spielende Zweite von Ligakonkurrent FV 09 Schwalbach, wobei man anfangs 0:3 zurücklag. Im zweiten Spiel konnte Kreisligist DJK Dillingen glatt mit 11:1 bezwungen werden. Im dritten Gruppenspiel gab es gegen den in der Landesliga spielenden Veranstalter SSV Pachten eine 2:7-Niederlage, sodass man im letzten Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten DJK Saarwellingen einen Punkt brauchte, um eine Runde weiter zu kommen. Das gelang mit dem Erfolg nach zwischenzeitlicher 3:0 und 4:1-Führung recht problemlos. Das Team von Trainer Sammer Mozain trifft nun in der Zwischenrunden-Gruppe G an diesem Sonntag um 13.35 Uhr auf den bereits für das Hallenmasters qualifizierten Oberligisten FV Diefflen, im zweiten Zwischengruppenspiel ist dann um 14.47 Uhr Süd-Landesligist Eintracht Altenwald der Gegner. Am selben Abend finden dann auch die Finalspiele statt. Austragungsort ist die Sporthalle West in Dillingen (Konrad-Adenauer-Allee).