Zweite Absage in der Bezirksliga und zahlreiche Zugänge

SG Reutlingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei Youngster für die Erste! Die überragende Saison der B-Liga-Mannschaft der SG ist natürlich auch allen Verantwortlichen im Verein nicht verborgen geblieben. Einen großen Anteil am Erfolg haben dabei Alessandro Amoretti und Rafael Vesenjak. Zur Belohnung geht’s für beide völlig verdient zur nächsten Saison in den Kader der 1. Mannschaft. Ale bringt enorm viel Power nach vorne mit, der torgefährliche Mittelfeldspieler ist im Zentrum sowie auf den Flügeln flexibel einsetzbar und hat bereits satte 7 Saisontreffer auf dem Konto.

Rafa wird ebenfalls unsere Abteilung Attacke verstärken. Eigentlich könnte der junge Offensivakteur noch bei den A-Junioren wirbeln, aufgrund seiner Qualitäten vor der Box und im Abschluss ist er aber bereits in dieser Spielzeit fester Bestandteil der Aktiven. Beide haben entsprechend jede Menge Potenzial, Geschwindigkeit und eine erfrischende Unbekümmertheit. Die Coaches und Sportlichen Leiter der SGR waren sich absolut einig, den talentierten Eigengewächsen unbedingt zur neuen Runde den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen.

Spvgg Besigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Julian Harnoß kehrt zur kommenden Saison 25/26 zurück nach Besigheim - Kommentar von Julian zu seiner Rückkehr: „Manchmal ist der Weg zurück der mutigste Schritt nach vorne. Mit voller Leidenschaft und dem festen Ziel vor Augen kehre ich zur SpVgg Besigheim zurück, um gemeinsam die Ziele in der neuen Saison zu verwirklichen. Ich freue mich riesig, alte Bekannte wiederzusehen, und habe richtig Bock, diese alte und neue Herausforderung mit vollem Einsatz anzugehen. Nichts ist unmöglich, wenn wir als Team zusammenstehen!“ Kommentar von unserem Coach Simon: “Mit seiner fußballerischen Qualität und seinem maximalen Engagement wird Julian uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr weiterhelfen. Er hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt - umso mehr freuen wir uns über seine Rückkehr nach Besigheim.”

TSV Denkendorf (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Dominik Lleshaj wechselt ein langjähriger Leistungsträger vom FC Esslingen zu uns. Der 22-jährige Offensivspieler bringt ein ausgeprägtes Raumgefühl, starke Technik und eine große Torgefahr mit – und das alles gepaart mit Teamgeist und individueller Klasse. Dominik wurde nicht ohne Grund 2023 zum Spieler des EZ-Turniers gewählt – wir freuen uns riesig, ihn künftig im TSV-Trikot zu sehen!

FC Langenburg (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang für die Saison 2025/2026‼️

Wir freuen uns sehr den ersten Neuzugang für die Saison 2025/2026 präsentieren zu können! Bene Brümmer kehrt nach seiner Zeit beim TSV Dünsbach zurück zum FC Langenburg! Durch seine Rückkehr wird Bene die Mannschaft menschlich als auch fussballerisch sehr bereichern und so aktiv am Neuaufbau in der kommenden Saison mitwirken. Schön, dass du wieder da bist!

FV 09 Nürtingen (Kreisliga B5 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Jugendspieler David Marcus kehrt nach einem Jahr Bezirksliga-Erfahrung bei Türkspor Nürtingen zurück zu seinem Heimatverein, dem FV 09 Nürtingen. Ein Teamplayer mit starkem Charakter, zweikampfstark und mit Übersicht im Spielaufbau. David bringt alles mit, um unsere Defensive zu stabilisieren – jung, ehrgeizig, voller Potenzial. Wir bauen auf dich!

Nach einem Jahr beim FC Frickenhausen kehrt Jannik Bubeck zu seinem Jugendverein FV 09 Nürtingen zurück. Ein echter Vereinsmensch – ehrgeizig, zweikampfstark und immer im Dienst der Mannschaft. Jannick bringt nicht nur Qualität auf dem Platz, sondern auch echten Teamspirit in die Kabine.

SC 04 Tuttlingen (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang für die Saison 2025/2026‼️

Der SC04 Tuttlingen verstärkt seine Defensive für die kommende Landesliga-Saison mit dem 20-jährigen Lenny Geiger. Der talentierte Abwehrspieler kommt vom SV Spaichingen und hat sich bewusst für den Schritt in die höhere Spielklasse entschieden. Lenny Geiger bedankte sich herzlich bei seinem bisherigen Verein für die Unterstützung und freut sich nun auf die neue Herausforderung in Tuttlingen. "Es war uns ein großes Anliegen, einen so jungen und talentierten Defensivspieler wie Lenny für unseren SC04 Tuttlingen zu gewinnen", betont Teammanager Andreas Probst. Sportvorstand Jerome Hilpold ergänzt: "Genau das ist unsere Philosophie. Wir wollen junge, talentierte Spieler aus der Region fördern und ihnen die Möglichkeit geben, sich bei uns in der Landesliga zu entwickeln. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere eigene Jugend zu integrieren."

