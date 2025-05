Zweitbester Aufsteiger der 1KK Geschichte M2 erreicht Platz 5

Im letzten Heimspiel der Saison zeigte die zweite Mannschaft des SV Stahl Unterwellenborn eine starke Leistung und besiegte die Gäste aus Oberweißbach verdient mit 4:1. Dabei sicherte sich das Team nicht nur einen gelungenen Abschied vor heimischem Publikum, sondern auch endgültig den 5. Tabellenplatz. Die erste Halbzeit bot den Zuschauern zunächst wenig Höhepunkte. Beide Teams agierten zurückhaltend und neutralisierten sich über weite Strecken. Erst in der Nachspielzeit sorgte Krolli für den ersten echten Höhepunkt: mit einem sehenswerten Lupfer überwand er den gegnerischen Torwart und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. Nach der Pause nahm die Partie deutlich mehr Fahrt auf. Direkt nach Wiederanpfiff war es Schmarvin, der Gessi bediente (hoffe, das versteht keiner falsch) – dieser vollendete eiskalt zum 2:0. Doch die Freude währte nur kurz: eine Unachtsamkeit in der Defensive führte zum Anschlusstreffer der Gäste (2:1). Wer nun auf eine spannende Schlussphase hoffte, wurde enttäuscht – Oberweißbach konnte keine weiteren Chancen herausspielen. Stattdessen machte Stahl den Sack souverän zu. Ein starker Steckpass von Krolli fand Gretel, der mit einem energischen Solo aufs Tor zulief und den Ball kompromisslos unter die Latte jagte – das 3:1. Den Schlusspunkt setzte Paul, der nach einem Einwurf von Jakob goldrichtig stand und den 4:1-Endstand markierte. Kurz vor Abpfiff dann noch ein Wermutstropfen: Jonas musste verletzt vom Platz – das gesamte Team und Umfeld wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung!

Fazit:

Die M2 des SV Stahl Unterwellenborn präsentierte sich in starker Form, überzeugte sowohl im Spiel gegen den Ball als auch mit einer hervorragenden Chancenverwertung. Mit dem verdienten Sieg ist der 5. Platz nun endgültig gesichert. Am kommenden Wochenende steht das Saisonfinale in Lehesten an – das Team hofft auf einen gelungenen Abschluss einer insgesamt starken ersten Saison in der 1.Kreisklasse.