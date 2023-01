Zweitägiger Spedition-Wagner-Cup ist ein Schmankerl Bandenkick des ASV Haselmühl in der Rudi-Scheuerer-Halle feiert Jubiläum +++ Buntes Rahmenprogramm, Favorit FC Amberg und Vormittagsturnier der Firmen

Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Januar, feiert der Wagner-Cup des ASV Haselmühl Jubiläum. Zum 30. Mal findet er vor den Toren Ambergs in der Kümmersbrucker Rudi-Scheuerer-Halle statt. Und nach der coronabedingten Zwangspause wird das Turnier wie in der Vergangenheit mit Rundumbande und den traditionellen Hallenregeln gespielt. Pokalverteidiger ist der Bezirksligist SV Raigering, der den vorhergehenden Champion FC Amberg ablösen konnte, aber diesmal nicht mit von der Partie ist.

Durch den Spielmodus und der Rundumbande ist dafür gesorgt, dass auf dem Parkett attraktiver Hallenfußball geboten wird. Am Samstag werden ab 13.30 Uhr in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Vorrundenspiele bestritten. Am Sonntag ab 13.15 Uhr sind die Viertel- und Halbfinalspiele geplant. Abschließen soll die Veranstaltung das Endspiel gegen 16.45 Uhr mit der Siegerehrung.



Die Gruppe A wird angeführt vom Gastgeber aus der Kreisliga, dem ASV Haselmühl. Aus der gleichen Liga zu finden ist außerdem die DJK Ensdorf um Ex-Coach Eckl. Den SVL Traßlberg, die SV Michaelpoppenricht und den TSV Kümmersbruck kennt man aus der Kreisklasse. Als Favorit wird hier aber der FC Amberg gelten, der mit Landesligaerfahrung aufwarten kann.



Die Gruppe B ist um die starken Kreisliga-Aufsteiger SV Köfering und SV Freudenberg, sowie dem aktuellen Tabellenzweiten der gleichen Liga, SV Inter Bergsteig Amberg, bestens besetzt. Ergänzt wird die Gruppe durch die Kreisklassisten SC Germania Amberg und den Neuling beim Turnier, den FC Pegnitz. Immer für einen Spitzenplatz gut ist der letzte Verein dieser Gruppe, der Bezirksligist 1. FC Rieden.



Neben Ehre und Imagegewinn geht es wieder um Geld- und Sachpreise im Wert von 800 Euro, die bei der Siegerehrung am Sonntag gegen 17 Uhr vergeben werden. Die Schirmherrschaft hat wieder Kümmersbrucks 1. Bürgermeister Roland Strehl übernommen, der den von ihm gestifteten Wanderpokal übergeben darf. Neben dem Turniersieger werden auch der beste Torhüter, treffsicherster Schütze und bester Spieler ausgezeichnet.



Samstagvormittag findet zudem zum vierten Mal der „Spedition-Wagner-Firmencup“ statt, bei dem diesmal fünf Firmenmannschaften gegeneinander antreten werden: Spedition Wagner, Firma Jokiel, Volksbank Amberg, Firma Godelmann und Firma Lüdecke. Die Siegerehrung des Firmen-Cups findet im Rahmen der Players-Party gegen 21 Uhr statt, die um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt. „DJ Catfish“ sorgt für Musik und Stimmung. Ein weiteres Highlight des Abends wird die Einlage der Amberger Prinzengarde sein.



Um der Veranstaltung einen passenden Rahmen zu verleihen, wird ein buntes Rahmenprogramm (Kinderland mit Hüpfburg, Kinderschminken, Luftballonmodellage, Kinder-Video-Ecke) dafür sorgen, dass der Wagner-Cup am Wochenende auch das Ziel eines Familienausflugs werden kann. Als besonderes Schmankerl haben sich für Sonntagnachmittag (ca. 15 bis 17 Uhr) zwei Profi-Spieler des Jahn-Regensburg angekündigt, die für Fotos und Autogramme bereitstehen.