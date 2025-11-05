Zweistelliuge Niederlage für die U16

Nach zwei Siegen in Folge musste das U16-Team des 1. FC Saarbrücken am vergangenen Sonntag eine bittere Pleite hinnehmen. Auf einem Kunstrasenplatz im WOLFGANG FRANK CAMPUS am Bruchwegstadion musste sich das Team von Trainer Noah Helfen der U16 des 1. FSV Mainz 05 mit 0:12 (0:6) beugen. Die Mainzer haben damit ihre Tabellenführung verteidigt, das FCS-Team ist Vorletzter, hat zwei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht FC Homburg. Am kommenden Sonntag, 9. November um 12.30 Uhr ist der FC Rot-Weiß Koblenz zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, die Koblenzer sind derzeit Zehnter und haben vier Punkte mehr wie das FCS-Team.