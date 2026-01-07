Zweistelliger Erfolg gegen spanischen Fünftligisten

Während es lange gedauert hat, bis Drittligist 1. FC Saarbrücken einen Testspielgegner im einwöchigen Trainingslager in Andalusien gefunden hat, machten die Malstatter dafür am Mittwoch auf dem Platz gegen den Fünftligisten Chiclana C.F. umso kürzeren Prozess. Am Ende stand ein 15:0 (6:0)-Sieg zu Buche, zumindest die Torausbeute gibt den abstiegsbedrohten Saarländern Hoffnung für die am übernächsten Samstag beginnende Rückrunde. Rodney Elongo-Yombo eröffnete den Torreigen nach einer Viertelstunde, er selbst (30.) und Elijah Krahl (28.) legten innerhalb von zwei Minuten zwei Treffer nach. Bis zum 0:6-Pausenstand traf dann nur noch Patrick Schmidt per Hattrick (39., 40. und 43.). Nach zahlreichen Spielerwechseln in der Pause kam Amine Groume in der 48. Minute zum 0:7, Manuel Zeitz erzielte mit einem Fernschuss das 0:8 (58.) und Groume legte schnell das 0:9 (60.) nach. Zum zweistelligen Ergebnis war dann Patrick Sontheimer nach 65 Minuten treffsicher. Kai Brünker traf in den letzten 22 Minuten noch drei Mal (68., 71. und 85.), auch dem wieder einsatzfähigen Sebastian Vasiliadis (69.) gelang noch ein Treffer zum 0:12 und auch Kasim Rabihic durfte jubeln, denn er erzielte das 0:14 (71.). Sven Sonnenberg fehlte kurzfristig wegen einer Sprunggelenksverletzung, Amine Naifi wird langsam herangeführt. Auch Abdoulaye Kamara, Maurice Multhaup und Luca Wollschläger fehlten. Der FCS reist am Samstag zurück ins Saarland und trifft am Samstag, Samstag, 17. Januar um 14 Uhr im ersten Ligaspiel des neuen Jahres im Ludwigspark-Stadion auf den Tabellenführer FC Energie Cottbus.