Zweistellig verloren

Ergebnismäßíg verlief am Sonntag um 17 Uhr das erste Testspiel der A-Junioren (8. U19-Bezirksoberliga Oberpfalz) bei der SpVgg Mögeldorf II (2. U19-Bezirksoberliga Mittelfranken) äußerst negativ. Auf dem dortigen Kunstrasen erlebte die SG Auerbach, die sich seit Montag, 2. Februar im Trainingsbetrieb befindet (unter anderem in der Kunstrasen-Kids-Arena in Trockau, Helmut-Ott-Halle in Auerbach und Fitness-Studio Human in Auerbach) eine 10:0 (3:0)-Niederlage.



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel fasste nach dem Spiel am Sonntagabend das Spiel treffend zusammen: „Bis zur 30. Minute waren wir gut im Spiel, standen sicher und hatten zwei bis drei Torschüsse. Aber diese Top-Mannschaft hat uns nicht den Hauch einer Chance gelassen und durch viele Fehler sind wir 3:0 in die Halbzeit gegangen. Wir brachten alle Spieler zum Einsatz und die zweite Halbzeit war schon so, dass man einen Klassenunterschied gesehen hat. Mit zwei bis drei Kontakten haben sie uns laufen lassen und das Ergebnis in die Höhe geschraubt. Klar hatten wir viele Wechsel, aber das in der zweiten Halbzeit darf so nicht passieren. Klar spielt der schnelle Platz eine Rolle, mit dem wir nicht klar gekommen sind. Aber du musst gegen so eine Truppe schon defensiv anders spielen. Wir haken das Spiel als Laufeinheit und zusätzliches Training ab“.



