Zweistellig verloren
von Ralph Strobl · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser
Ergebnismäßíg verlief am Sonntag um 17 Uhr das erste Testspiel der A-Junioren (8. U19-Bezirksoberliga Oberpfalz) bei der SpVgg Mögeldorf II (2. U19-Bezirksoberliga Mittelfranken) äußerst negativ. Auf dem dortigen Kunstrasen erlebte die SG Auerbach, die sich seit Montag, 2. Februar im Trainingsbetrieb befindet (unter anderem in der Kunstrasen-Kids-Arena in Trockau, Helmut-Ott-Halle in Auerbach und Fitness-Studio Human in Auerbach) eine 10:0 (3:0)-Niederlage.
Der Auerbacher Trainer Christian Merkel fasste nach dem Spiel am Sonntagabend das Spiel treffend zusammen: „Bis zur 30. Minute waren wir gut im Spiel, standen sicher und hatten zwei bis drei Torschüsse. Aber diese Top-Mannschaft hat uns nicht den Hauch einer Chance gelassen und durch viele Fehler sind wir 3:0 in die Halbzeit gegangen. Wir brachten alle Spieler zum Einsatz und die zweite Halbzeit war schon so, dass man einen Klassenunterschied gesehen hat. Mit zwei bis drei Kontakten haben sie uns laufen lassen und das Ergebnis in die Höhe geschraubt. Klar hatten wir viele Wechsel, aber das in der zweiten Halbzeit darf so nicht passieren. Klar spielt der schnelle Platz eine Rolle, mit dem wir nicht klar gekommen sind. Aber du musst gegen so eine Truppe schon defensiv anders spielen. Wir haken das Spiel als Laufeinheit und zusätzliches Training ab“.
Für Mittwoch, 25. Februar ist ein Testspiel gegen die SG FC Wichsenstein (6. Kreisgruppe 1 Erlangen/Pegnitzgrund, eine Spielgemeinschaft mit insgesamt acht Vereine) geplant – Anstoßzeit und Spielort noch offen. Am Samstag, 28. Februar soll ein Freundschafts-Match gegen den SC Kreuz Bayreuth (10. Kreisliga Ost Bayreuth/Kulmbach) ausgetragen werden. Der Mittwoch, 4. März ist noch für eine Generalprobe gegen die SG Veldenstein (3. Kreisgruppe 2 Erlangen/Pegnitzgrund) reserviert. Das erste Punktspiel nach der Winterpause ist für Sonntag, 8. März um 11 Uhr auf Kunstrasen beim Tabellenzehnten SG Jahn/Fortuna Futsal Regensburg angesetzt.
Statistik
SR: Leopold Frenzel (SV Laufamholz, Gruppe Nürnberg).
Z: 30.
Tore: 1:0 (24.) Pablo Sainz Jotz, 2:0 (38.) Toni Ebert, 3:0 (42.) Toni Ohlwerter, 4:0 (49.) Pablo Sainz Jotz, 5:0 (58.) Constantin Karacsony, 6:0 (61.) Timo Schiller, 7:0 (64.) Toni Ebert, 8:0 (69.) Mateo Canadas Hoffmann, 9:0 (70.) Leon Nazarenus, 10:0 (84.) Timo Schiller.
Gelbe Karte: Singer (SG Auerbach).
SG Auerbach (16 Spieler eingesetzt): Dogan (61. M. Diertl) – N. Lorenz, Brovkin (46. Lehner), H. Lorenz (61. König), N. Braun, Singer, Kanyo, Ringler (61. Rippl), Schlenk, Merkel (46. Wittmann), Rieger.
Es fehlten: Schleicher (nach Oberarm-Bruch im Januar voraussichtlich noch bis Anfang/Mitte März im kontaktlosen Trainingsbetrieb), Chubukov (mit Wohnort Kümmersbruck aus organisatorischen Gründen nicht immer verfügbar), Knoll (konzentriert sich auf das Abitur).
