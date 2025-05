Zweistellig: SG Hochwald kommt unter die Räder

Schiedsrichter: Lukas Wilzek (Höchstenbach)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Müller (13.), 1:1 Zapp (14.), 2:1, 3:4 Moitzheim (24., 61.), 2:2 Eigentor (34.), 2:3 Gohres (36.), 2:4 Auler (42.), 3:5 Eigentor (67.), 90. Unbekannt (90.)

VfB Linz - FSV Trier-Tarforst⇥1:1 (1:0)

Der FSV Trier-Tarforst hat sich ordentlich aus der Rheinlandliga verabschiedet. Das findet Trainer Patrick Zöllner: „Ich bin mit dem Auftritt zufrieden, wir haben gezeigt, dass wir das Niveau haben, hier zu spielen“, sagt er. Vor allem in den letzten beiden Spielen habe seine Mannschaft trotz des feststehenden Abstiegs „Charakter gezeigt und alles rausgeholt“.

In Linz, wo es für den heimischen VfB um den Klassenverbleib ging, lag Tarforst bereits nach einer Minute zurück. „Da haben wir einen Freistoß nicht gut verteidigt“, resümiert Zöllner. Danach entwickelte sich ein wie er sagt „offenes und interessantes Spiel“. Beide Mannschaften hatten Torchancen. „Das war für die Zuschauer sehr unterhaltsam“, beschreibt es der Tarforster Trainer. Nach 71 Minuten kam Tarforst durch Noah Schuch zum Ausgleich.

Für den Gegner, der ins Entscheidungsspiel muss, hatte Zöllner nach dem Spiel ein Lob übrig: „Die wollten das Spiel gewinnen und sind auf Risiko gegangen. Wenn wir ein Tor gemacht hätten, wären sie abgestiegen. Das verdient Respekt.“

Für sein Team gelte: „Das ist ein positiver Saisonabschluss, der ist wichtig. Jetzt schauen wir nach vorne.“

Tarforst: M. Neumann -Gouverneur, Quint, Suder, Arnold, Heitkötter (88. München), Herrig. Müller-Adams (79. Knürr), Stüber (46. Schuch), N. Neumann, Weirich

Schiedsrichter: Ingo Kreutz (Lutzerath)

Zuschauer: 404

Tore: 1:0 Klein (1.), 1:1 Schuch (71.)

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Hochwald⇥10:1 (6:1)

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Am letzten Spieltag hatten die Hochwälder Auflösungserscheinungen, während aufseiten der Hausherren fast jeder Akteur einen Treffer erzielte. Wittlich überrollte die Gäste und kam durch Yannick Lauer nach fünf Minuten auf die Siegerstraße. Der Torjäger steuerte zum historischen 10:1-Erfolg insgesamt vier Treffer bei. Damit belegt er ligaweit Rang drei – nur Nils Wambach (31 Tore) und Almir Porca (26 Treffer) waren noch treffsicherer. Die Akteure aus der Säubrennerstadt beenden die Saison auf Rang drei. Bereits zur Pause lagen die überlegenen Wittlicher mit 6:1 in Führung. Die SGH-Akteure verteilten zu viele Geschenke und luden den Gegner zum Tore schießen ein. SGH-Torwart Johannes Bettendorf machte einen unglücklichen Eindruck, wurde aber zu oft von seinen Abwehrspielern im Stich gelassen. Nicolae Stefan verletze sich im ersten Durchgang im Laufduell mit Hemmes am Fußgelenk (36.). Bleibt zu hoffen, dass sich der 34-Jährige nicht schlimmer verletzt hat. Nils Hemmes verpasste beim Stand von 1:3 den Anschlusstreffer, da er nach einem Konter per Linksschuss nur den Pfosten traf (20.). Den einzigen Gäste-Treffer des Tages markierte Julian Bidon (7.), der nach einem Burg-Freistoß einköpfte. Den Schlusspunkt setzte Rashidi, der nach einer Ecke abstaubte (80.). Bereits vor Beginn war klar, dass es ein ungleiches Duell werden würde. Während Wittlich 20 Spieler im Kader hatte, standen auf der anderen Seite nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic jubelte: „Wir waren bereit und haben komplett durchgezogen. Allerdings war ich von den Gästen überrascht, die viele individuelle Fehler produzierten und bereits im Urlaubsmodus waren. Hochwald war personell angeschlagen, aber wir in fast allen Umschaltaktionen überlegen. Unser Ziel war ein Platz unter den ersten drei Plätzen, was wir erreicht haben. Für die Vereinigten aus Zerf, Hentern, Greimerath und Lampaden (Rang acht) geht es kommendes Wochenende für drei Tage auf Mannschaftsfahrt nach Bamberg.

Wittlich: Benz – Harig, Tonner (62. Heck), Rashidi, Rizvani, Kahyaoglu, Lentes, Stefan (36. Saim), Uhlig (77. Wingert), Wollny (77. Berisha), Lauer

Hochwald: Bettendorf – R. Mohsmann, Dres, Heintel, Paulus, Burg, Steffes (59. Weber), Stelker, Bidon, Lenz, Hemmes (64. Eisenbarth)

Schiedsrichter: Athanasios Fasulas (Ahrbrück)

Zuschauer: 250

Tore: 1:0, 2:1, 6:1, 7:1 Yannick Lauer (5., 12., 45.+1, 50.), 1:1 Julian Bidon (7.), 3:1 Timo Wollny (15.), 4:1 Ralf Rizvani (22.), 5:1, 9:1 Meliani Saim (43., 57.), 8:1 Gabriel Harig (53.), 10:1 Mohammad Rashidi (80.)

Hier geht's zur Bildergalerie

FC Bitburg - TuS Immendorf⇥5:0 (3:0)

Zum Abschluss ließ es der FC Bitburg noch mal krachen und fuhr einen Kantersieg gegen die Gäste aus dem Koblenzer Stadtteil ein. Den Torreigen eröffnete Simon Floß (14.), der eine nur unzureichend geklärte Flanke von Dans Spruds verwertete. Immendorf hatte auch seine offensiven Momente, kaltschnäuziger war aber der FCB. 25 Minuten waren absolviert, da schloss Kevin Fuchs nach Querpass von Floß erfolgreich ab. Wiederum Floß war es, der auch das 3:0 vorbereitete (Joshua Bierbrauer, 36.). Die klare Führung ging zur Pause so in Ordnung. Die Gäste wechselten dann vier Mal (!), doch die Bierstädter blieben am Drücker. Spruds markierte nach Flanke von Fabian Fisch das 4:0 (67.). Den Schlusspunkt setzte Michael Schroeder, bei dem die Zeichen auf Abschied stehen, auf Zuspiel von Kevin Fuchs (83.).

Bitburg: Max Becker - Pascal Alff (70. Jannik Nosbisch), Shend Krasnici, Fabian Fisch, Dans Spruds, Nico Fuchs, David Hoor, Narottam Morbach (69. Giorgio Mourad), Simon Floß (74. Mbongo Dieucy Mayindombe), Kevin Fuchs, Joshua Bierbraue.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Floß (14.), 2:0 Kevin Fuchs (25.), 3:0 Joshua Bierbrauer (36.), 4:0 Dans Spruds (67.), 5:0 Michael Schroeder (83.)

VfB Wissen - FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥0:4 (0:1)

Sehr zufrieden konnte Philipp Frank, der Trainer der FV Hunsrückhöhe, nach dem Spiel an der Sieg sein: „Ich bin super zufrieden. Wie die Jungs das hier zu Ende gespielt haben, auch, wenn es für uns nur noch um relativ wenig ging, war schon klasse. Den Anspruch, hatten wir aber auch, nichts zu herzuschenken. Wir hätten sogar noch klarer gewinnen können. Gleich mit dem ersten Abschluss ging die FVH in Wissen durch Jonas Amberg in Front, nachdem Martin Schultheiß aufgelegt hatte (9.). Kurz nach der Pause servierte Amberg wiederum Sebastian Schell den Ball, der zum 0:2 traf (48.). Nur zehn Minuten dauerte es, da fiel das 0:3, diesmal durch Lukas Kaiser auf Querpass von Schell. Fünf Minuten vor dem Abpfiff traf Philip Meeth zum 4:0 für die Gäste. Amberg hatte bei einem Konter mustergültig aufgelegt.

Morbach: Bohdan Romanovskyi - Matthias Ruster, Marcel Schultheis (74. Carsten Conrad), Martin Schultheis (46. Rene Amtmann), Lukas Servatius (66. Philip Meeth), Lukas Kaiser (66. Sam Schurich), Yannik Böhnke, Yusuf Kahyaoglu (74. Lucas Steinbach), Louis Kappes, Jonas Amberg, Sebastian Schell.

Schiedsrichter: Jan Bernstädt (Plaidt)

Zuschauer: 325

Tore: 0:1 Jonas Amberg (9.), 0:2 Sebastian Schell (48.), 0:3 Lukas Kaiser (58.), 0:4 Philip Meeth (85.)