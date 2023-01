Zweistellig in Pößneck Mit 11:0 (4:0) setzte sich der FC Carl Zeiss jena in einem Vorbereitungsspiel beim VfB 09 Pößneck durch.

Gespielt wurde auf dem Kunstrasen des Pößnecker Sportgeländes Griebse. Während der FCC eine intensive Trainingswoche mit jeweils drei täglichen Einheiten hinter sich hat, unterbrach der Siebtligist extra seine an sich noch laufende Winterpause für zwei Tage, um sich für diesen Testspielhöhepunkt vorzubereiten.

FCC-Trainer René Klingbeil konnte mit Ausnahme der verletzten bzw. angeschlagenen Ogulcan Tezel und Justin Petermann aus dem Vollen schöpfen, verzichtete in Pößneck aber vorsorglich auf Einsätze von Justin Schau und Kevin Kunz. Die beiden Spielhälften agierte der FCC, der in der Pause komplett durchwechselte, jeweils in einem 4-2-3-1-System.

Jena hatte das Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner von Beginn an im Griff und erarbeitete sich eine Fülle von Möglichkeiten, musste sich jedoch 24 Minuten in Geduld üben, bis dann Dervis Erkan den Torreigen eröffnete. Jan Dahlke und Pasqual Verkamp legten umgehend nach und stellten so binnen drei Minuten auf 3:0 (26./27.) für die Zeiss-Elf, die sich traditionell im Saale-Orla-Kreis einer großen Anhängerschaft erfreut. Pasqual Verkamp war es dann auch, der mit seinem 4:0 den Halbzeitstand besorgte (39.).

Nach der Halbzeitpause, in der Jenas Trainer wie angekündigt komplett austauschte, sollte sich an der Dominanz nichts ändern. Im Gegenteil. Gegen eine immer müder werdende Pößnecker Mannschaft wurde diese - zumindest an Toren gemessen - im zweiten Spielabschnitt sogar noch deutlicher. Elias Rosner ließ erst gar keine Zweifel aufkommen und knüpfte mit einem schnellen Tor an die Treffer der ersten Halbzeit an (48.). Es spielte nur Jena, das durch Treffer von Vasileios Dedidis - mit drei Toren der erfolgreichste Schütze des Nachmittages - Maximilian Krauß und zwei Tore von Takero Itoi am Ende deutlich mit 11:0 gewann.

René Klingbeil zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Die beiden Mannschaften, die wir jeweils für eine Halbzeit auf das Feld schickten, haben die Zielvorgaben sehr gut umgesetzt. Wir wollten Fußball spielen, den Ball laufen lassen, die Seiten viel bespielen und Tore erzielen. All das haben wir heute hier gesehen."

Für den FCC geht es dann in der kommenden Woche mit zwei Testspielen weiter. Am Dienstag (10.01., 18 Uhr, Platz 3 im EAS) empfängt der FCC den FC Einheit Rudolstadt, bevor dann am Samstag (14.01., 13 Uhr auf Platz 3 im EAS) der FSV Zwickau seine Visitenkarte im Ernst-Abbe-Sportfeld abgeben wird.