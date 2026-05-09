Zweistellig in den Endspurt Borussia Neunkirchen: Am 27. Mai fällt Zukunfts-Entscheidung von Horst Fried · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

Boris Schellenberg weiß noch nicht, wie es bei der Borussia weitergeht. – Foto: J. Frisch

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Der FSV Jägersburg hat das vorgezogene Spiel der Schröder-Saarlandliga bei Borussia Neunkirchen auf dem Nebenplatz am Ellenfeld-Stadion erwartungsgemäß mit 10:0 (2:0) gewonnen. Für Borussia Neunkirchen fällt am 27. Mai die Entscheidung, wie, ob und in welcher Klasse es weitergeht

Ganz viel Wehmut und fast schon Abschiedsstimmung lag am Freitagabend über dem Ellenfeldstadion und seinem Nebenplatz. Die Zuschauer, davon viele, die sonst eher nicht zu den Borussen-Stammgästen zählen, kamen um das für längere Zeit wohl letzte Saarlandliga-Spiel auf dem Kunstrasen zu sehen. Der Spielverlauf war dabei eher uninteressant, immer wieder wurde gefragt, wie es eigentlich steht. Viel mehr wurde in Erinnerung geschwelgt, alte Geschichten um Borussia neu aufgerollt und an längst vergangene, schöne Zeiten erinnert. Dabei bot das Spiel zumindest in der ersten Hälfte Spannungsgehalt, denn der favorisierte Vizemeister FSV Jägersburg tat sich schwer mit den aufopferungsvoll kämpfenden Rest-Borussen. "Nachdem wir zuletzt nicht wechseln konnten, ist die Bank heute wieder besser gefüllt, so dass wir tauschen können", sagte Boris Schellenberg, der sportliche Leiter der Borussen, vor dem Spiel.

Die Gäste führten zur Pause "nur" 2:0 durch Treffer von Matthias Manderscheid (11.) und Sven Schreiber (43.). "Das war nicht so gut, wir haben das dann in der Pause angesprochen, da wurde es auch etwas lauter, wir waren ja selbst unzufrieden, wollten es danach besser machen und das gelang dann auch", sagte FSV-Spielertrainer Christian Frank. Zwei Wechsel brachten zusätzlichen Schwung. Dylan Tristan Downey (47.), Mika-Louis Gilcher (49.) und Anestis Tyriakidis (52.) machten schnell alles klar, der Rest war Schaulaufen. Jannis Gabler erhöhte prompt auf 0:6 (59.), Paul Manderscheid markierte das 0:7 (64.), Gilcher gelang das 0:8 (75.), ehe die Gastgeber durch eine Zeitstrafe auch noch in Unterzahl gerieten. Der Rest war Formsache, Tyriakidis (87.) und Paul Manderscheid (89.) machten es dann noch zweistellig. Christian Frank ergänzte nach dem Spiel: "Manfred Osei Kwadwo hat sich am Donnerstag im Training verletzt, da hoffen wir, dass er die letzten Spiele noch dabei sein kann, Die erste Hälfte war zäh, wir haben es dahinplätschern lassen, danach war es besser".