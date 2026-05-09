Zweistellig in den Endspurt

Der FSV Jägersburg hat das vorgezogene Spiel der Schröder-Saarlandliga bei Borussia Neunkirchen auf dem Nebenplatz am Ellenfeld-Stadion erwartungsgemäß mit 10:0 (2:0) gewonnen. Für Borussia Neunkirchen fällt am 27. Mai die Entscheidung, wie, ob und in welcher Klasse es weitergeht
Ganz viel Wehmut und fast schon Abschiedsstimmung lag am Freitagabend über dem Ellenfeldstadion und seinem Nebenplatz. Die Zuschauer, davon viele, die sonst eher nicht zu den Borussen-Stammgästen zählen, kamen um das für längere Zeit wohl letzte Saarlandliga-Spiel auf dem Kunstrasen zu sehen.
Der Spielverlauf war dabei eher uninteressant, immer wieder wurde gefragt, wie es eigentlich steht. Viel mehr wurde in Erinnerung geschwelgt, alte Geschichten um Borussia neu aufgerollt und an längst vergangene, schöne Zeiten erinnert. Dabei bot das Spiel zumindest in der ersten Hälfte Spannungsgehalt, denn der favorisierte Vizemeister FSV Jägersburg tat sich schwer mit den aufopferungsvoll kämpfenden Rest-Borussen. "Nachdem wir zuletzt nicht wechseln konnten, ist die Bank heute wieder besser gefüllt, so dass wir tauschen können", sagte Boris Schellenberg, der sportliche Leiter der Borussen, vor dem Spiel.
Die Gäste führten zur Pause "nur" 2:0 durch Treffer von Matthias Manderscheid (11.) und Sven Schreiber (43.). "Das war nicht so gut, wir haben das dann in der Pause angesprochen, da wurde es auch etwas lauter, wir waren ja selbst unzufrieden, wollten es danach besser machen und das gelang dann auch", sagte FSV-Spielertrainer Christian Frank. Zwei Wechsel brachten zusätzlichen Schwung. Dylan Tristan Downey (47.), Mika-Louis Gilcher (49.) und Anestis Tyriakidis (52.) machten schnell alles klar, der Rest war Schaulaufen. Jannis Gabler erhöhte prompt auf 0:6 (59.), Paul Manderscheid markierte das 0:7 (64.), Gilcher gelang das 0:8 (75.), ehe die Gastgeber durch eine Zeitstrafe auch noch in Unterzahl gerieten. Der Rest war Formsache, Tyriakidis (87.) und Paul Manderscheid (89.) machten es dann noch zweistellig.
Christian Frank ergänzte nach dem Spiel: "Manfred Osei Kwadwo hat sich am Donnerstag im Training verletzt, da hoffen wir, dass er die letzten Spiele noch dabei sein kann, Die erste Hälfte war zäh, wir haben es dahinplätschern lassen, danach war es besser".
Boris Schellenberg meinte: "Bis kurz vor der Pause hielten wir heute gut mit, danach machen sie es in fünf Minuten klar und dann war es wie in den früheren Spielen, dass wir da nicht hinterher kommen. Das ist dann schon ein qualitativer Riesen-Unterschied. Wir wollten was nach vorne probieren, das ging total in die Hose und dann haben sie uns noch abgeschossen. Wir können nach wie vor nicht sagen, wie es weitergeht. Am 27. Mai wird es da eine Entscheidung geben, wir stehen mit dem Insolvenzverwalter ja ständig im Kontakt. Danach muss für den Fall, dass wir weiter machen können, ziemlich kurzfristig entschieden werden, ob wir in der Verbandsliga oder in der A-Klasse anfangen. Das Problem ist, dass wir weder für die Verbandsliga noch für die Kreisliga zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft haben und das dann in kürzester Zeit zu entscheiden ist. Im schlimmsten Fall melden wir für die Verbandsliga und müssen uns dann zurückziehen, womit ein anderer Verein, der abgestiegen ist, betroffen wäre. Das ist nicht in unserem Sinne".
Jägersburg bleibt Zweiter, setzte die Konkurrent mit aktuell sechs Punkten Vorsprung am laufenden Wochenende unter Druck. Der FSV empfängt in seinem letzten Heimspiel am Sonntag, 17. Mai um 15 Uhr die DJK Ballweiler-Wecklingen im Alois-Omlor-Sportpark.
Neunkirchen ist immer noch Sechzehnter, kann aber am Sonntag von Bliesmengen-Bolchen, das den SC Reisbach empfängt, auf den 17. Rang abgedrängt werden und das ist ein sicherer Abstiegsplatz. Am Sonntag, 17. Mai um 15 Uhr ist die Borussia bei den Sportfreunden Köllerbach zu Gast.