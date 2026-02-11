Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel
Zweistellig gegen Oberliga-Topteam
In einem Vorbereitungsspiel des FC Carl Zeiss Jena am Dienstagabend (10.02.) gegen den VfL Halle 96 setzte sich die Mannschaft von Trainer Volkan Uluc mehr als deutlich mit 10:1 (4:1) durch.
Es dauerte nur wenig mehr als zehn Minuten, da führte der FCC bereits durch Tore von Kevin Lankford, Alexander Prokopenko und ein Hallesches Eigentor von Tomás Davidson Cabral mit 3:0. FCC-Trainer Volkan Uluc nutzte die Gelegenheit, um allen Spielern Spielzeiten zu gewähren und verzichtete dabei nur auf Nils Butzen und Moritz Fritz, denen er eine Pause gönnte, ansonsten durften mit Ausnahme der leicht angeschlagenen Amar Suljic und Emeka Oduah alle Spieler ran. Und sie machten ihre Sache mehr als gut, auch wenn die an diesem Abend einzige Jenaer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des Gastgebers zum 1:3-Anschlusstreffer für die Gäste durch Jegor Jagupov 1:3 (25.) führte. Aber der FCC schüttelte sich kurz und stellte nur zwei Minuten später durch Kevin Lankford den alten Abstand wieder her, so dass es mit einem 4:1 für den FCC in die Halbzeitpause ging.
Diese nutzte FCC-Trainer Volkan Uluc zum Komplettwechsel. Lediglich Marius Liesegang durfte noch eine Viertelstunde weiter mitwirken, bevor Luis Ackermann für ihn ins Spielgeschehen eingreifen durfte. Und auch im zweiten Spielabschnitt blieb es - nun wo vor allen Dingen die “jungen Wilden“ auf dem Feld waren - eine eindeutge Angelegenheit. Jenas Richard Steinhäuser (55.), Lean Schoima (63.), Tristan Teuber (66.), Neuzugang Nicolas Wähling mit einem Traumfreistoß (73.), Jannes Werner (75.) und Richard Langer (87.) machten es dann sogar noch zweistellig.