Zweistellig gegen Oberliga-Topteam

– Foto: © Martin Bäumler

Es dauerte nur wenig mehr als zehn Minuten, da führte der FCC bereits durch Tore von Kevin Lankford, Alexander Prokopenko und ein Hallesches Eigentor von Tomás Davidson Cabral mit 3:0. FCC-Trainer Volkan Uluc nutzte die Gelegenheit, um allen Spielern Spielzeiten zu gewähren und verzichtete dabei nur auf Nils Butzen und Moritz Fritz, denen er eine Pause gönnte, ansonsten durften mit Ausnahme der leicht angeschlagenen Amar Suljic und Emeka Oduah alle Spieler ran. Und sie machten ihre Sache mehr als gut, auch wenn die an diesem Abend einzige Jenaer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des Gastgebers zum 1:3-Anschlusstreffer für die Gäste durch Jegor Jagupov 1:3 (25.) führte. Aber der FCC schüttelte sich kurz und stellte nur zwei Minuten später durch Kevin Lankford den alten Abstand wieder her, so dass es mit einem 4:1 für den FCC in die Halbzeitpause ging.