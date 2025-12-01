Zweistellig beim Schlösser-Comeback: Oberdrees zerlegt TuS Buisdorf

Dieser 13. Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga hatte aber mal so einiges zu bieten - vor allem: Tore. Besonders extrem ging es bei TuRa Germania Oberdrees zu, der den TuS Buisdorf mit 10:1 zerlegte. Aber auch auf den anderen Plätzen klingelte es ordentlich.
VfR Hangelar – SV Rot-Weiß Merl 2:5
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer (73. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Daniel Hefele (66. Valentino Leonardo Pedicillo), Claudio Rodrigues (66. Granit Dukaj), Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias (65. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Tim Kukelka (46. Oleksandr Rohozhyn), Abdelilah Bazda (80. Henry Levin Rübo), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Lourenco da Silva (46. Christopher Preloznik), Antonio Halfen, Martin Racipovic - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Ibis Renda (25.), 1:1 Clemens Heinen (35.), 1:2 Martin Racipovic (44.), 1:3 Ibis Renda (70.), 2:3 Valentino Leonardo Pedicillo (80.), 2:4 Oleksandr Rohozhyn (85.), 2:5 Antonio Halfen (90.)
___________________
SV Leuscheid – FC Hertha Rheidt 1:5
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy (40. Sebastian Koch), Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert (88. Jan Hänscheid), Luis Fuchs, Benedikt Thiel, Max Engelberth (45. Lars Schräder), Lukas Brozeit (86. Jannik Künstler) - Trainer: Slobodan Kresovic
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Sigert Novaku, Ayman Bouskouchi, Marco Abels (88. Thaoufik Zakari), Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic (88. Harlain-Mimbo Mimbala), Tarek Laghzaoui Charrad (75. Chalid Ben Ghouma), Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Tim Rothe (4.), 0:2 Göktan Maru (19.), 0:3 Göktan Maru (21.), 1:3 Luis Fuchs (52.), 1:4 Fabian Decker (86.), 1:5 Thaoufik Zakari (89.)
___________________
TuS 05 Oberpleis – Wahlscheider SV 4:2
TuS 05 Oberpleis: Patrick Rüth (64. Linus Zakrzewski), Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (81. Mehmet Hanefi Öcal), Nils Lokotsch (74. Jannik Goethe), Gian-Luca Blazic (81. Jetgzon Krasniqi), Nikolas Klosterhalfen, Mika Thomas (74. Tim Dawar) - Trainer: Eskandar Zamani
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert (70. Kevin Köller), Timo Hohn, Marius Pischel, Marius Mylenbusch (46. Jonathan Weppler), Maximilian Feldner, Marcus Rößler (60. Peter Fischer), Luis Magnus Lehnen, Yannis Köhler, Max Klink - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Daniela Nohl (Siegburg) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Max Klink (18.), 1:1 Mika Thomas (36.), 2:1 Nils Lokotsch (43.), 3:1 Nils Lokotsch (49.), 4:1 Nils Lokotsch (55.), 4:2 Peter Fischer (86.)
___________________
Marokkanischer SV Bonn – SC Volmershoven-Heidgen 1:4
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Hamza Asaad Allah Ayari, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (80. Ronay Cöcel) - Trainer: Mesih Celik
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Stephan Bremer, Lars Grage, Ismail Khaled (84. Luca David Clasen), Moritz von Häfen (83. Tom Nekes), Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Bilal Abik (90. Malte Heinen), Jona Christopher Schöngen (37. Lucas Daniel Wölk), Michael Braun (90. Tobias Breuer) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Osman Erener - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Michael Braun (14.), 1:1 Mucteba Dogan (41.), 1:2 Ibrahim Bokhabza (60.), 1:3 Bilal Abik (80.), 1:4 Bilal Abik (83.)
___________________
SV Niederbachem – Sportvereinigung Deutz 05 II 1:3
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler (80. Okanda Felicien), Tobias Schreiner, Tae-jin Kim (55. Mito Toure), Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi - Trainer: Sven Sattler
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Aboul Alassani (75. Manuel Frings), Danylo Kovalenko, Aljoscha Schmidt, Shahryar Ahmadi, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (72. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Arya Sandoghdar (46. Can Grund), Mikail Polat Karagöz - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln) - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Jan Schmickler (5.), 1:1 Maximilian Malgay (6.), 1:2 Tim Wilking (83.), 1:3 Tim Wilking (86.)
___________________