 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Das Comeback von Wolfgang Schlösser hätte nicht besser laufen können.
Das Comeback von Wolfgang Schlösser hätte nicht besser laufen können. – Foto: LaBima

Zweistellig beim Schlösser-Comeback: Oberdrees zerlegt TuS Buisdorf

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuRa Germania Oberdrees hat den TuS Buisdorf am Sonntag rekordverdächtig geschlagen. Gleich zehnmal klingelte es im Kasten des TuS.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Dieser 13. Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga hatte aber mal so einiges zu bieten - vor allem: Tore. Besonders extrem ging es bei TuRa Germania Oberdrees zu, der den TuS Buisdorf mit 10:1 zerlegte. Aber auch auf den anderen Plätzen klingelte es ordentlich.

Oberdrees beschenkt Schlösser beim Comeback

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
10
1
Abpfiff

Das Spiel von TuRa Germania Oberdrees gegen den TuS Buisdorf war nicht nur wegen des Endstands ein spezielles: TuRa-Trainer Wolfgang Schlösser kehrte nach zwei Operationen wegen einer Krebserkrankung wieder an die Seitenlinie zurück. Seine Mannschaft wollte ihrem Coach offenbar eine ganz besondere Rückkehr bereiten. Zweimal Daniel Blum und einmal Coskun Celik brachten Oberdrees schnell mit 3:0 in Front - indes dreimal vorbereitet von Jan Euenheim, der insgesamt auf fünf Assists kam. Max Müller traf für Buisdorf zum zwischenzeitlichen 1:3 (39.). Danach gehörte das Spiel ganz dem Gastgeber. Ein Eigentor von Felix Hens sorgte noch vor der Pause für das 4:1, im zweiten Durchgang trafen Tim Lünenbach, Assist-König Euenheim, erneut zweimal Blum, Florian Rink und Philip Hack zum absurden 10:1-Endstand.

Friesdorf zeigt, was es kann

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
5
1
Abpfiff

Vizemeister Blau-Weiß Friesdorf läuft der Spitzengruppe zwar etwas hinterher, hat gegen den hoch gehandelten 1. FC Niederkassel aber mal wieder gezeigt, was es an einem guten Tag leisten kann. Anel Tabakovic sorgte mit seinem frühen Führungstor zwar noch für die Pausenführung der Gäste, danach drehte Friesdorf aber auf. Omed Saeed, Argent Thaqaj, Yevhen Didych, Luis Gjini und Nils Rütten per Elfmeter hatten die Partie mit dem 5:1 bis zur 63. Minute völlig auf den Kopf gestellt. Dabei blieb es. Niederkassel ist Dritter mit 24 Punkten, Friesdorf steht mit 19 Zählern auf Rang fünf.

Die weiteren Spiele des 13. Spieltags

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
2
5
Abpfiff

VfR Hangelar – SV Rot-Weiß Merl 2:5
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer (73. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Daniel Hefele (66. Valentino Leonardo Pedicillo), Claudio Rodrigues (66. Granit Dukaj), Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias (65. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Tim Kukelka (46. Oleksandr Rohozhyn), Abdelilah Bazda (80. Henry Levin Rübo), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Lourenco da Silva (46. Christopher Preloznik), Antonio Halfen, Martin Racipovic - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Ibis Renda (25.), 1:1 Clemens Heinen (35.), 1:2 Martin Racipovic (44.), 1:3 Ibis Renda (70.), 2:3 Valentino Leonardo Pedicillo (80.), 2:4 Oleksandr Rohozhyn (85.), 2:5 Antonio Halfen (90.)

___________________

Gestern, 14:45 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
1
5
Abpfiff

SV Leuscheid – FC Hertha Rheidt 1:5
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy (40. Sebastian Koch), Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert (88. Jan Hänscheid), Luis Fuchs, Benedikt Thiel, Max Engelberth (45. Lars Schräder), Lukas Brozeit (86. Jannik Künstler) - Trainer: Slobodan Kresovic
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Sigert Novaku, Ayman Bouskouchi, Marco Abels (88. Thaoufik Zakari), Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic (88. Harlain-Mimbo Mimbala), Tarek Laghzaoui Charrad (75. Chalid Ben Ghouma), Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Tim Rothe (4.), 0:2 Göktan Maru (19.), 0:3 Göktan Maru (21.), 1:3 Luis Fuchs (52.), 1:4 Fabian Decker (86.), 1:5 Thaoufik Zakari (89.)

___________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
4
2
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis – Wahlscheider SV 4:2
TuS 05 Oberpleis: Patrick Rüth (64. Linus Zakrzewski), Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (81. Mehmet Hanefi Öcal), Nils Lokotsch (74. Jannik Goethe), Gian-Luca Blazic (81. Jetgzon Krasniqi), Nikolas Klosterhalfen, Mika Thomas (74. Tim Dawar) - Trainer: Eskandar Zamani
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert (70. Kevin Köller), Timo Hohn, Marius Pischel, Marius Mylenbusch (46. Jonathan Weppler), Maximilian Feldner, Marcus Rößler (60. Peter Fischer), Luis Magnus Lehnen, Yannis Köhler, Max Klink - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Daniela Nohl (Siegburg) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Max Klink (18.), 1:1 Mika Thomas (36.), 2:1 Nils Lokotsch (43.), 3:1 Nils Lokotsch (49.), 4:1 Nils Lokotsch (55.), 4:2 Peter Fischer (86.)

___________________

Gestern, 14:45 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
1
4
Abpfiff

Marokkanischer SV Bonn – SC Volmershoven-Heidgen 1:4
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Hamza Asaad Allah Ayari, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (80. Ronay Cöcel) - Trainer: Mesih Celik
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Stephan Bremer, Lars Grage, Ismail Khaled (84. Luca David Clasen), Moritz von Häfen (83. Tom Nekes), Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Bilal Abik (90. Malte Heinen), Jona Christopher Schöngen (37. Lucas Daniel Wölk), Michael Braun (90. Tobias Breuer) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Osman Erener - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Michael Braun (14.), 1:1 Mucteba Dogan (41.), 1:2 Ibrahim Bokhabza (60.), 1:3 Bilal Abik (80.), 1:4 Bilal Abik (83.)

___________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
1
3
Abpfiff
+Video

SV Niederbachem – Sportvereinigung Deutz 05 II 1:3
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler (80. Okanda Felicien), Tobias Schreiner, Tae-jin Kim (55. Mito Toure), Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi - Trainer: Sven Sattler
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Aboul Alassani (75. Manuel Frings), Danylo Kovalenko, Aljoscha Schmidt, Shahryar Ahmadi, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (72. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Arya Sandoghdar (46. Can Grund), Mikail Polat Karagöz - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln) - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Jan Schmickler (5.), 1:1 Maximilian Malgay (6.), 1:2 Tim Wilking (83.), 1:3 Tim Wilking (86.)

___________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Aufrufe: 01.12.2025, 14:05 Uhr
Niklas BienAutor