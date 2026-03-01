Zweimalige Führung reicht TSV Venne nicht zum Sieg

Fupa-Archiv-Foto - TSV Venne - Viktoria Gesmold – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Das Spiel der Bezirksliga zwischen den beiden Tabellennachbarn Viktoria Gesmold und TSV Venne endet nach intensiven und spannenden Spielverlauf am Ende mit einem insgesamt gerechten 2:2-Unentschieden.

In einen stark umkämpften Spiel gingen die Gäste durch den ersten Saisontreffer von Vasco Mertins und John Holm nach feiner Vorarbeit von Lennart Holtmeyer zweimal in Führung, Aron Winter gelang nach Vorlage von Arne Schlüter der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten vor Ende des Spiels gelang Christian Njoku der fein herausgespielte Treffer zum 2:2-Ausgleich.

„Wir bekommen heute Gegentore, die man nicht jedes Wochenende bekommt und sehr unglücklich sind. Dass wir nach zwei Rückständen trotzdem zurückkommen, macht Mut und zeigt die intakte Moral des Teams. Am Ende können wir auch mit etwas Spielglück noch auf 3:2 gehen, was uns leider verwehrt blieb,“ sagte uns Trainer Andre Rose (SV Viktoria Gesmold).