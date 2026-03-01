Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Zweimalige Führung reicht TSV Venne nicht zum Sieg
Das Spiel der Bezirksliga zwischen den beiden Tabellennachbarn Viktoria Gesmold und TSV Venne endet nach intensiven und spannenden Spielverlauf am Ende mit einem insgesamt gerechten 2:2-Unentschieden.
In einen stark umkämpften Spiel gingen die Gäste durch den ersten Saisontreffer von Vasco Mertins und John Holm nach feiner Vorarbeit von Lennart Holtmeyer zweimal in Führung, Aron Winter gelang nach Vorlage von Arne Schlüter der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten vor Ende des Spiels gelang Christian Njoku der fein herausgespielte Treffer zum 2:2-Ausgleich.
„Wir bekommen heute Gegentore, die man nicht jedes Wochenende bekommt und sehr unglücklich sind. Dass wir nach zwei Rückständen trotzdem zurückkommen, macht Mut und zeigt die intakte Moral des Teams. Am Ende können wir auch mit etwas Spielglück noch auf 3:2 gehen, was uns leider verwehrt blieb,“ sagte uns Trainer Andre Rose (SV Viktoria Gesmold).
„Ein gerechtes Unentschieden auf sehr gutem Niveau. Es spielte sich viel im Mittelfeld ab, dennoch war es insgesamt ein gutes Bezirksligaspiel. Nichtsdestotrotz war es eine hohe kämpferische Leistung auf beiden Seiten und ein intensives Duell, das am Ende mit dem Remis passend bewertet ist,“ lautet das Statement von Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).