Zweimalige Führung reicht nicht: Schlusslicht Karlsfeld II erneut ohne Sieg

Das Derby der Fußball-Kreisliga 1 TSV Eintracht Karlsfeld II gegen Dachau 1865 II fand keinen Sieger, es endete 3:3. Und es hätte unter besseren Vorzeichen stehen können. Denn beide Teams befinden sich in akuter Abstiegs- oder zumindest Relegationsgefahr.

Die Eintracht-Zweite ziert das Tabellenende mit gerade mal neun Punkten, und die Dachauer stehen mit 19 Punkten noch knapp über dem Strich zur Relegation. Dies ist verwunderlich, denn in der Saison davor waren die Dachauer noch guter Tabellenvierter, und die Eintracht schaffte mehr oder weniger souverän den Klassenerhalt als Neunter.

Die aktuelle Entwicklung ist eine Folge der starken Münchner Dominanz und Personalpolitik. Hinzu kommt noch, dass es bei beiden ersten Mannschaften in der jeweiligen Landesliga eher bescheiden läuft und wenig Hilfe zu erwarten ist.

Christian Doll, Spielertrainer des TSV 1865 II, hat derzeit erhebliche Personalsorgen. So fielen mit Sebastian Isbaner, Tufan Tetik, Raphael Dirrigl, Gonzalo Lopez Ramires, Olti Ruhani, Lenton Zhutaj, Lundrim Shabani gleich sieben Spieler aus. Karlsfeld musste den im Spiel davor mit Rot vom Platz gestellten Torwart Moritz Witt ersetzen. Doch dies gelang glänzend, denn mit Dominik „Dodo“ Krüger stand der ehemalige Top-Torwart der Karlsfelder Landesliga-Mannschaft zwischen den Pfosten.

Frühe Führung: Karlsfeld kommt besser ins Spiel

Trainer Fabian Porsch weiß, wo bei seiner Mannschaft das Hauptproblem liegt: Sie spielt gut, ist häufig spielerisch überlegen, bringt sich aber dann immer wieder durch individuelle Fehler selbst um den Lohn. Was Porsch dann erst recht ratlos zurücklässt, ist, dass jedes Mal ein anderer einen krassen Fehler einbaut.

Karlsfeld war auch gegen 1865 bis kurz vor der Halbzeit das bessere Team und führte hochverdient mit 1:0. In der 12. Minute hatte Bastian Kirschner einen schnellen Spielzug gekonnt abgeschlossen. Die Gastgeber versäumten es, deutlich höher zu führen. Die Chancen waren da.

Ständiges hin und her: beide Teams drehen jeweils das Spiel

Dachau agierte lange ohne Biss, kam in der 44. Minute durch Paolo D’Avanzo dennoch zum Ausgleich. D‘Avanzo musste den Ball nur noch über die Linie schieben, nachdem ein Karlsfelder den Kopf bei einer Flanke eingezogen hatte. Das 2:1 für die Dachauer folgte dann gleich nach Wiederbeginn in der 47. Minute. Thomas Mitsakos legte per Hacke ab, Enis Kavkazi konnte beinahe ungehindert vollenden.

Die Eintracht kam in der 61. Minute zum Ausgleich: Torschütze war der Ex-Allacher Jonas Kuhn. Bei einem Karlsfelder Konter war Dachaus Keeper Luis Schneider unter dem Ball durchgesprungen, Kuhn hatte das leere Tor vor sich. Jonas Kuhn war es auch, der das 3:2 für die Eintracht erzielte (68.), nachdem die Dachauer einen Flankenball nicht klären konnten.

Ausgleich besiegelt gerechtes Unentschieden

Doch die Freude währte nicht lange, Emilio D’Avanzo glich in der 70. Minute nach einem Freistoß von Ioannis Papathymiopoulos aus. Den Kopfball von D‘Avanzo parierter Eintracht-Keeper Dominik Krüger noch, aber den Abpraller versenkte der Torschütze dann. Zum Ende der Partie hin wurde es dann auch noch hektisch, Rudelbildung inklusive.

Das Ergebnis sei gerecht, befand Karlsfelds Trainer Fabian Porsch, vor allem wegen der ersten Halbzeit sei jedoch mehr drin gewesen. Sein Dachauer Kollege Christian Doll äußerte sich ähnlich: „Das Unentschieden geht in Ordnung und spiegelt die 90 Minuten wider.“ Aufgrund individueller Fehler hätten die drei Auswärtstore leider nicht zum Sieg gereicht.