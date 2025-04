Zweimalige Führung reicht nicht...

Der VfR erwischte einen Start nach Maß: Keine 20 Sekunden waren gespielt, da bediente Oliver Hölzel den mitgelaufenen Maurice Junge. Dieser zog hinter dem rechten Strafraumeck ab und der Ball senkte sich unhaltbar am langen Pfosten ins Tor. Marke Traumtor! Leider kam aus VfR Sicht nach diesem Ausrufezeichen nicht mehr viel. Die Kickers suchten ihr Heil in langen Bällen, die aber leichte Beute für die Lobensteiner Abwehrreihe war. Bei den Koseltaler Jungs fehlte heute der Spielwitz und man merkte ihnen die Verunsicherung sichtlich an. Der Versuch den Ball laufen zu lassen, war aufgrund vieler Abspielfehler nicht zielführend, weshalb insgesamt wenige Torchancen kreiert wurden, wenn sie nicht schon im Mittelfeld verpufften. Das Spiel verflachte in seinem Verlauf immer mehr. In der Nachspielzeit verlor der VfR den Ball nach einem Abstoß im Mittelfeld. Die letzte Kette stand zu hoch und lud die Geraer in Person von Leon Stein zum Ausgleich ein (45.). Somit ging es mit einem ereignisarmen 1:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit war die Marschroute schnell nach vorne zu spielen und das Tempo der Außenspieler zu nutzen. Dies trug in der 56. Minute auch Früchte, als Markus Baer aus einem guten Mittelfeld heraus die 2:1 Führung erzielte. Die Kickers setzten weiterhin auf lange Bälle, was auch in der zweiten Halbzeit wieder zu einem Torerfolg führte. Im Zentrum konnte ein langer Ball wieder nicht von der VfR Abwehrreihe geklärt werden. Marc Arno Zausch ließ sich nicht lange bitten und erzielte in der 68. Minute den 2:2 Ausgleich. In den letzten Minuten der Partie merke man den Lobensteiner Spielern die Wut im Bauch an. Fußballerisch sah die Spielanlage jetzt deutlich besser aus, woraus einige Chancen entstanden. Diese blieben aber aufgrund der harmlosen Offensive ungenutzt. Am Ende nimmt der VfR einen Punkt aus Gera mit ins Koseltal und kann in den verbleibenden Spielen noch genug Punkte sammeln, um das angepeilte Saisonziel zu erreichen. Am kommenden Wochenende empfängt der VfR Bad Lobenstein den Tabellennachbarn aus Stadtroda, während die Eurotrink Kickers zum Tabellenschlusslicht nach Gräfinau reisen.