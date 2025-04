5.4.25 Unterföhring Fußball / FC Unterföhring (rote Trikots) - Schwaig ----FCU Mohamed Al Hosaini – Foto: Gerald Förtsch

Zweimalige Führung reicht FC Unterföhring gegen Spitzenreiter Schwaig nicht Landesliga Südost

Gegen Tabellenführer Schwaig konnte der FCU eine gute Leistung zweigen, muss sich am Ende aber mit 4:2 aufgrund individueller Fehler geschlagen geben.

Das Versprechen, den Tabellenführer leiden zu lassen, hat der FC Unterföhring umgesetzt. In dem Landesligaspiel gegen den FC Schwaig ging man zweimal in Führung, aber am Ende herrschte der Frust. Nach zwei späten Toren gab es dann doch eine 2:4 (1:1)-Niederlage und die Erkenntnis, für eine Sensation zu viele Fehler gemacht zu habe. Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr FC Unterföhring Unterföhring FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 2 4

Nach dem Spiel blieb dem Unterföhringer Trainer Sebastian Fritz die Feststellung, dass der FC Schwaig eine gute Mannschaft habe und diese nicht viele Chancen braucht. Den Top-Torjäger Raffael Ascher hatte man über weite Strecken gut im Griff, aber am Ende machte dieser drei Treffer, war der Mann des Tages und ist nun mit 26 Saisontoren die Nummer eins der Liga. Man Habe unter dem Strich zwei Fehler zu viel gemacht: „Ein Tor haben wir uns direkt selbst reingehauen und die restlichen drei waren Einladungen an den Gegner.“ Nach dem frühen Führungstor von Marvin Kretzschmar (5.) und dem Ausgleich von Raffael Ascher (27.) ging es mit einem 1:1 in die Pause und die Gäste sahen schon, dass diese Partie eine harte Nuss werden würde. Wild wurde die Partie durch Eigentore zur Unterföhringer Führung (54.) und zum Ausgleich (69.). „Wir haben eigentlich ein Dreifach-Eigentor geschossen“, meckerte später Sebastian Fritz, weil gleich drei missglückte Klärungen das eigene Tor in Gefahr brauchten. Zu den zwei Eigentoren gab es noch einen Handelfmeter für Schwaig sowie einen Foulelfmeter für Unterföhring, aber beide Male gab es kein Tor. In der ersten Halbzeit parierte FCU-Schlussmann Sebastian Fritz gegen den ehemaligen Unterföhringer Bastian Hofmaier. Für Fritz war dieses in der 11. Minute verhinderte 1:1 eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil der Handelfmeter gar nichts war.