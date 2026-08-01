Zweimal zurückgekommen: Löwen starten mit einem Punkt in die Saison Rund 3100 Löwenfans reisen mit von Marco Blanco Ucles · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

Alper Kayabunar startet mit seiner Mannschaft in die neue Saison. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Endlich geht es wieder los! Der TSV 1860 startete nach turbulenten Wochen in die neue Saison. Die Löwen gastierten beim 1. FC Schweinfurt 05.

Vorbericht: Die Löwen sind wieder da – ohne den Löwen auf der Brust. Der TSV 1860 München startet in Schweinfurt in die neue Regionalliga-Saison. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit ist bei Sechzig fast alles neu: ein neuer Trainer, ein neuer Kader, ein neues Wappen und ein neues Trikot. Nur eines bleibt ungebrochen – die Treue der Anhänger des Münchner Traditionsvereins.

Die Fans der Löwen können den Start in die neue Spielzeit wohl kaum erwarten – und das trotz des Zwangsabstiegs und der turbulenten vergangenen Wochen. Die Saison steht ganz im Zeichen des Slogans auf den neuen Trikots: „Freiheit für Sechzig.“ In der vergangenen Woche verkündete der Mutterverein einen neuen Mitgliederrekord, den Verkauf von mehr als 7000 Dauerkarten sowie die Dialog Versicherungen als neuen Hauptsponsor. Nun kann der Fokus endlich wieder auf den Sport gelegt werden. TSV 1860 zu Gast in Schweinfurt: Wie starten die Löwen in die neue Saison der Regionalliga Bayern? Die neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar startet ausgerechnet bei Mitabsteiger Schweinfurt in die neue Saison. Die jüngsten Transfers dürften den Fans Hoffnung für den Auftakt machen. Unter anderem hielten Florian Niederlechner und Tunay Deniz dem Turn- und Sportverein die Treue. Zudem kehrten Dennis Dressel und Felix Weber zu den Löwen zurück. Mit Michael Eberwein konnte außerdem ein weiterer Führungsspieler verpflichtet werden.