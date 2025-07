Zweimal zu Null: Erfolgreiches RSV-Wochenende

Am Freitagabend gastierte der SV Atlas Delmenhorst in der Ahe. Der Oberligisten stellte zunächst die spielbestimmende Mannschaft, wusste aber seine Möglichkeiten nicht zu nutzen. Auf der Gegenseite trudelte ein Freistoß von Noel Dähne an Freund und Feind vorbei ins Netz - 1:0 (17.). Den Vorsprung verteidigte der RSV leidenschaftlich. Darüber hinaus stellte den Sieger des Niedersachsenpokals, der mit einem Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach entlohnt wird, im Umschaltspiel vor Probleme. Für Klarheit sorgte schließlich Bilal Trabesi, indem er und er 87. Minute den 2:0-Endstand herstellte.