Zweimal um die Welt: MSV-Aktion übertrifft die Erwartungen

Noch einen Tag läuft die von der Gruppe "Laufen für den MSV" gestartete Aktion, doch schon jetzt übertrafen die Teilnehmer alle zuvor erstellten Ziele und Meilensteine. Ursprünglich 19.020 Kilometer sollten zwischen dem 14. Juni und 14. Juli zurückgelegt werden, doch schon jetzt hat man diese Marke mit mittlerweile 82.950 Kilometern in den Schatten gestellt. Erlöse sollen in Tagestickets für Heimspielen des MSV Duisburg investiert werden, die dann an örtliche Grundschulen weitergereicht werden.