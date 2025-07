Perfekter Start: Der TB/ASV Regenstauf startet mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Saison. – Foto: Stefan Glötzl

Zweimal Rot in Prüfening – Regenstauf erklimmt die Spitze Bezirksliga Süd, der Sonntag: Parsberg rehabilitiert sich +++ Auch Schwarzhofen und Ramspau holen den ersten Saisonsieg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd SV Töging VfB Bach Hainsacker Breitenbrunn + 6 weitere

Es war ein Tag der Heimsiege sowie der ersten Saisonsiege in der Bezirksliga Süd! Der TV Parsberg hat sich erfolgreich von der Auftaktniederlage rehabilitiert. Der Landesliga-Absteiger gewann zu Hause gegen den VfB Bach überraschend deutlich mit 4:1. Auch die Blitzer aus Regenstauf feierten beim 2:0 gegen die SpVgg Hainsacker einen Heimerfolg und beenden den 2. Spieltag als alleiniger Tabellenführer. Das mit dem Heimsieg galt auch für den SV Schwarzhofen (2:1 gegen Töging) und die SpVgg Ramspau (2:0 gegen Breitenbrunn). Dagegen kam der SV Wenzenbach in Prüfening nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Hintenraus wurde es hitziger, was zwei glattrote Karten – eine je Team – belegen.



Günter Brandl (Trainer SV Wenzenbach): „Wir wussten um die schwere Aufgabe. Nichtsdestotrotz sind wir gut ins Spiel gestartet, waren hellwach und gingen prompt 1:0 in Führung. Anschließend war es ein typisches Bezirksligaspiel: viele Zweikämpfe, Abnutzungskampf und viel Physis. Leider konnten wir unsere Führung nicht ausbauen, was sicherlich der Knockout gewesen wäre. Wie es so oft im Fußball kommt – mit einer der letzten Aktionen kam Prüfening zum Ausgleich. Bei diesem Freistoß waren wir nicht wach genug und müssen uns somit mit diesem Unentschieden zufrieden geben. Der unerfahrene Schiedsrichter hatte einen schwer Stand.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Gegen einen absolut unbekannten Gegner haben wir vor allem in der ersten Halbzeit relativ gut performt, hatten sehr gute Aktionen und sind verdient mit 2:0 im Führung gegangen. Wir haben es lediglich versäumt, das dritte und vierte Tor nachzulegen. Dafür sind wir im zweiten Durchgang in gewisser Weise bestraft worden – der Gegner hat ein wenig Lunte gerochen, während bei uns der Spielfluss nicht mehr so gegeben war. Aus dem Nichts heraus erzielte Töging das 2:1. Danach sind wir unter Druck geraten, haben aber nicht mehr zugelassen. Auch die gelbrote Karte an uns hat nicht bewirkt, dass der Gast noch ausgleichen hätte können. Dementsprechend war es ein absolut verdienter Sieg mit Potenzial nach oben. Drei Punkte im ersten Saisonspiel – wir sind zufrieden.l







Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Alles in allem war es ein verdienter Sieg. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die selbst Fußball spielen wollte. Und haben die Räume, die wir dadurch bekommen haben, schön bespielt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Für und war erstmal wichtig, die ersten drei Punkte zu holen.“