Zweimal Platz 4 für den FV Ravensburg

Nesredin Kenniche erzielte den Ausgleich zum 1:1 Endstand in Gmünd für den FV – Foto: M. Rist

Aber nicht nur dass, auch bei den Zuschauerzahlen liegt der FV mit 723 im Schnitt auf Platz 4 des Rankings. Erfreuliche Zahlen für den Verein, erfreulich auch, dass auftreten der Mannschaft in Gmünd, jeder einzelne der Spieler wollte nochmals gewinnen, einfach ein sportliches tolles Verhalten gegenüber allen vom Abstieg bedrohten Mannschaften und trotz Rückstand in der 21.Spielminute gelang den Oberschwaben durch Nesredine Kenniche in der 65.Spielminute der Ausgleich zum letztendlichen 1:1 Endstand und wäre Fortuna eine Ravensburgerin, wäre vielleicht sogar ein Sieg möglich gewesen.



Alles in allem eine tolle Saison für den FV Ravensburg, einzigster Wehrmutstropfen war wieder einmal das Aus im Pokal, aber alle Fans dürfen gespannt auf die neue Saison sein, im Hintergrund wird fleissig am Gesicht der Mannschaft gearbeitet, die ein oder andere Verstärkung wird das Trikot des FV tragen, damit der nächste Schritt vielleicht gegangen werden kann.