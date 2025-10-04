Zweimal Lipinski: KFC schlägt Holzheim spät!

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gab zunächst der KFC den Ton an: Yasin-Cemal Kaya probierte es nach zwanzig Minuten aus der Distanz, bereitete HSG-Keeper Johannes Kultscher aber keine Probleme. Kurz darauf wurde es richtig gefährlich. Noah Elija Tomson versuchte es aus etwa sechzehn Metern (25.), Kultscher ließ klatschen. Dann kam Kingsley Marcinek aber einen Schritt zu spät. Im Anschluss wurden die Gäste mutiger und verpassten es mehrmals, mit 1:0 in die Pause zu gehen. In der 40. Spielminute fischte Jonas Holzum einen Abschluss von Abdelkarim Afkir aus dem linken Eck. Kurz darauf flankt Afkir auf Tom Meurer, der per Kopf nur das Aluminium traf. Bereits in der Nachspielzeit verpassen schließlich Paul Wolf und Oguz Ayan die Führung für die HSG.

Im zweiten Durchgang tut sich über weite Strecken nicht sonderlich viel, Ephraim Kalonji hat die einzige nennenswerte Chance (54.). Der Angreifer nahm einen hohen Ball zunächst an und kam dann zum Abschluss - platzierte die Kugel aber über dem Kasten. In der 83. Minute dann große Freude bei den KFC-Fans: Ein Abschluss von Batuhan Özden wird mit der Hand blockiert, Schiedsrichter Matti Lambertz zeigt auf den Punkt (83.). Alexander Lipinski trifft zur 1:0-Führung, obwohl Kultscher in die richtige Ecke unterwegs war. Der mutige Aufsteiger gab sich nicht geschlagen und schlug drei Minuten später traumhaft zurück: Caraj platzierte einen Distanzschuss im rechten Winkel und ließ Holzum keine Chance. In der zweiten Minute der Nachspielzeit zeigt Lambertz erneut auf den Punkt: Jan Schumacher stoppte einen Uerdinger Angriff per Notbremse und sah in der Folge die rote Karte. Den zweiten Krefelder Elfmeter versenkte Lipinski erneut im linken Eck und machte somit spät den Heimdreier für den KFC perfekt.